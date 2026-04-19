Manchester City\'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında futbolseverlerin nefesini kestiği "erken final" mücadelesinde Manchester City, sahasında ağırladığı Arsenal'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Arsenal, bu yenilgiyle zirve yarışında ağır bir darbe alırken, taraftarların sabrı taşma noktasına geldi.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada gündem, sahadaki futboldan ziyade bir taraftarın isyanı oldu. Arsenal’a olan tutkusuyla tanınan ünlü bir fenomen taraftar, 2-1’lik mağlubiyetin ardından adeta sinir krizi geçirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan taraftar, "Artık bıktım!'' diyerek üzerindeki Arsenal formasını parçaladı. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Pep Guardiola’nın öğrencileri, kendi evinde sergilediği baskılı oyunla sahadan 3 puanla ayrılmayı başarırken; Arsenal cephesinde ise moral bozukluğu hakim. Şampiyonluk kupasının bir kez daha ellerinden kayıp gitme ihtimaliyle yüzleşen Londra ekibinde, taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik heyet ve oyunculara tepki göstermeye başladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?