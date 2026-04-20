İspanya'dan "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin" önerisi
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi

İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi
20.04.2026 17:20
İspanya, AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının; Gazze'deki soykırımdan dolayı feshedilmesi talebini resmiyete döküyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 21 Nisan Salı günü Brüksel'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında; İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yaptığı "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını feshetmesini resmi olarak önereceklerini açıkladı.

Sanchez, “Uluslararası hukuku ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ilke ve değerlerini ihlal eden bir hükümet (İsrail), Avrupa Birliği ortağı olamaz. Bu kadar basit” dedi.

İspanya'nın İsrail halkını "dost" olarak gördüğünü ve Netanyahu hükümetine karşı atılan adımların İsrail halkına karşı olmadığını kaydeden Sanchez, “İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ederek acı, ıstırap ve ölüme yol açtığını” söyledi.

ALMANYA İSRAİL ANLAŞMASININ İPTALİNE KARŞI

İspanya'nın bu talebine mevcut durumda Slovenya ve İrlanda'nın açık bir şekilde destek veriyor. Almanya başta olmak üzere bazı AB ülkeler ise karşı çıkıyor.

İspanya hükümet koalisyonun küçük ortağı olan Sumar ittifakı, bir yılı aşkın bir süredir Başbakan Sanchez'den İsrail ile tüm ilişkileri kesmesini ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sonlandırılmasını talep ediyordu.

Öte yandan, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için "Avrupa Vatandaş Girişimi" de 1 milyondan fazla imza toplamış ve geçtiğimiz haftalarda AB Komisyonuna sunmuştu.

Son Dakika Dış Politika İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi - Son Dakika

SON DAKİKA: İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi - Son Dakika
