Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi

Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
20.04.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Haber Videosu

Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve 'kırmızı bülten' ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

FİRARİ UMUT ALTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN 

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve 'kırmızı bülten' ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.

Bakanlık, Altaş'ın iade dosyasını hem bulunduğu ABD'deki yetkili makamlara iletilmek, hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından 'kırmızı bülten' yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirdi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tuncay Sonel'in ise Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor. 

Gülistan Doku, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika Gülistan Doku Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:37:35. #7.12#
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.