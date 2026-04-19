Şirvan\'da Sel Felaketi: Bir Ev Yıkıldı

Şirvan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel suları mahallede büyük hasara yol açtı. Selin etkisiyle bir ev yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Evdekilerin bir süre önce tahliye edilmesi faciayı önledi. Yaşanan olay, sel felaketinin boyutunu gözler önüne sererken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. - SİİRT