ABD heyeti müzakereler için İslamabad\'a doğru yola çıktı, gözler İran\'da

20.04.2026 16:48
ABD heyeti, müzakerelerin 2. turu için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere yola çıktı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de yer aldığı heyeti taşıyan uçağın gece saatlerinde iniş yapması beklenirken, İran'ın görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Pakistanlı kaynaklar, İran’ın ikinci tur müzakere görüşmelerine katılacağını öne sürdü. Ancak bu iddia kısa sürede yalanlandı. Gözler İran'ın kararına odaklanmışken, ABD heyeti görüşmeler için İslamabad'a doğru yola çıktı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelere ilişkin açıklamasında "Şu aşamada ABD ile ikinci tur müzakere yürütülmesi planlanmıyor” ifadelerini kullandı. Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci sürdürme konusunda ciddi olmadığını gösterdiğini, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini belirtti. İran'ın kararını değiştirip değiştirmeyeceği merakla beklenirken, ABD heyeti Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti.

ABD HEYETİ YÜZ YÜZE GÖREÜŞMEYE HAZIR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık ettiği heyetin, birkaç saat içinde Pakistan'a iniş yapacağı belirtildi. Heyetin, ilerleme kaydedilmesi halinde İranlı liderlerle bizzat görüşmeye hazır olduğunu belirtiliyor.

TRUMP: İRANLI LİDERLERLE GÖRÜŞÜRÜM

Sıcak gelişmeler yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. "Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm" diyen Trump, "Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok. Eğer görüşmek isterlerse ki aramızda bunu yapabilecek çok yetenekli insanlar var, benim de onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYI KABUL ETMEZLERSE..."

Trump ayrıca, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım bunu kabul ederler çünkü eğer etmezlerse, ABD İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek. Artık iyi adam yok! Hızla ve kolayca yıkılacaklar ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran'a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır. İran ölüm makinesinin sona erme zamanı geldi" açıklamasında bulundu. 

İRAN BASINI: HÜRMÜZ'DE ABLUKA KALKMAZSA MASAYA OTURULMAYACAK

Öte yandan; İran basınında ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukası kalkana kadar İran heyetinin müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise; savaşın kimsenin çıkarına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini vurgulamıştı.

MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve ardından bölge ülkelerine yayılan çatışmalar, 8 Nisan'da Washington ile Tahran arasında sağlanan ateşkesle durmuştu. Bu gelişmenin ardından iki ülke, 11 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da ilk kez müzakere masasına oturmuş, ancak taraflar görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini duyurmuştu.

