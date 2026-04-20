Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı

20.04.2026 17:23
Mardin'de sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Artuklu ilçesinde sağanak yağışın ardından su baskını meydana okulda mahsur kalan 75 öğrenci itfaiye ve AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Yağış sonrası su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler bölgede temizlik ve tahliye çalışmaları başlattı.

75 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

İlçenin Ofis Mahallesi'ndeki Gülseren Enver Tüfekçioğlu İlkokulunda yoğun yağışın ardından su baskını meydana geldi. Okul yönetimi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İtfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. 75 öğrenci, okula gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kaynak: İHA

