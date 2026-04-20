Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu - Son Dakika
Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu

Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
20.04.2026 06:26
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından, katil Aras Mersinli’nin çantasını her gün kontrol eden okul yönetiminin olaydan 1 ay önce baskıyla görevden alındığı iddia edilmişti. Ancak gerçek farklı çıktı. Yönetim değişikliğinin, öğrenci notlarında usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta infial yaratan okul saldırısının ardından, saldırıdan aylar önce okul yönetiminin değişmiş olması siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. İYİ Parti’nin “Liyakatli kadrolar neden tasfiye edildi?” sorusuyla gündeme taşıdığı olayın arka planında dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.

NOT USULSÜZLÜĞÜ İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, okul yönetimine yönelik görevden alma süreci bir soruşturma kapsamında yürütüldü. Okul müdürü ve iki müdür yardımcısı hakkında, öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetler alındı. İddialarda, yöneticilerin aynı okulda eğitim gören kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını usulsüz şekilde yükselttikleri öne sürüldü. Öğretmenlerin şikâyeti üzerine başlatılan inceleme kapsamında müfettişler ön rapor hazırladı.

YÖNETİCİLERİN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Hazırlanan rapor doğrultusunda, okul müdürü ile iki müdür yardımcısının yöneticilik görevlerine son verildi. Söz konusu isimler öğretmen olarak farklı okullara atandı. İddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

“NORM FAZLASI” AÇIKLAMASI

Okulda görev yapan iki öğretmenin başka okullara atanmasının ise “norm fazlası” uygulaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Yetkililer, bu işlemin Türkiye genelinde rutin olarak uygulandığını vurguladı.

Öte yandan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un da görevinden ayrıldığı bildirildi. Eğitim camiasında, önümüzdeki süreçte benzer görev değişikliklerinin yaşanabileceği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Oniki Şubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlenmişti. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın, olayda evde bulunan babasına ait 5 adet silahı kullandığı belirlenmişti. Gelişmeler üzerine gözaltına alınan baba Uğur Mersinli tutuklanmıştı.

Son Dakika Kahramanmaraş Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 06:48:13. #7.12#
SON DAKİKA: Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu - Son Dakika
