Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı - Son Dakika
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı

Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor\'a engel olamadı
20.04.2026 22:53
Erzurumspor FK, transfer yasağı ile stat sorunu gibi zorlu geçen iki sezonun ardından kurduğu istikrarlı yapı ve doğru planlamayla Süper Lig hedefine ulaştı. Serkan Özbalta yönetiminde bu sezon 12 maçlık galibiyet serisiyle ivme kazanan Erzurumspor FK, taraftar desteği ve kadro katkısıyla zorlu süreci başarı hikayesine dönüştürdü.

Transfer yasağına rağmen iki sezon Trendyol 1. Lig'de kalarak Süper Lig'e uzanan Erzurumspor FK, başarı hikayesiyle adından söz ettiriyor.

ERZURUMSPOR'A TRANSFER YASAĞI VE STAT BİLE ENGEL OLAMADI 

Mavi-beyazlı ekip, 2017-2018'de play-off'tan, 2019-2020'de ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla doğrudan Süper Lig'e yükselmesine rağmen bir sezon sonra tekrar 1. Lig'e düştü.

Aradan geçen yıllarda transfer yasakları, stat sorunu gibi birçok zorlukla mücadele eden Erzurum temsilcisi, geçen sezon play-off hattında yer aldı ancak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteremedi. Son olarak 2025-2026 sezonunun başında teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşıp transfer yasağını kaldıran mavi-beyazlı ekip, hem mevcut kadrosunu korudu hem de 11 futbolcu takviyesiyle lige güçlü başladı.

Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI 

Özbelsan Sivasspor galibiyetiyle lige başlayan Erzurum temsilcisi, ardından istikrarsız bir performans sergilemesine rağmen aralık ayı itibarıyla 12 maçlık galibiyet serisiyle önemli bir ivme yakaladı. Galibiyet serisi Eminevim Ümraniyespor deplasmanındaki 3-1 mağlubiyetle sona eren mavi-beyazlı ekip, 12 maçlık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Eminevim Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından çıktığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Erzurumspor FK, son olarak deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 beraberlikle kaldı ve en yakın takipçisi Esenler Erokspor ile farkı 6 yaparak 79 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Erzurumspor FK, sezonda en farklı galibiyetlerini ise iç sahada konuk ettiği Adana Demirspor (7-0) ve Manisa FK (8-1) karşılaşmalarından aldı.

Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı

TARAFTAR PUAN KAYBEDİLEN MAÇLARDA DAHİ TAKIMI DESTEKLEDİ

Mavi-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü iddiasıyla maraton tribünleri kapatılan Kazım Karabekir Stadyumu'nda o dönemden bu yana iç saha maçlarını kale arkalarındaki güney ve kuzey Kale tribünlerinden takip etti. Taraftarlar, soğuk iklimi ve yüksek rakımıyla bilinen şehirde, iç saha maçlarında oluşturdukları atmosferin yanı sıra deplasmanlarda da verdikleri güçlü destekle takımın motivasyonunu sürekli yüksek tuttu. Takımın puan kayıpları yaşadığı dönemlerde dahi takıma desteğini sürdüren taraftar, bu tutumlarıyla teknik heyet ve futbolcuların motivasyonlarını en üst seviyede tutmasını sağladı.

Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı

EREN TOZLU'DAN 21 GOL KATKISI 

Mavi-beyazlı formayla özellikle bu sezon ligde attığı 21 golle takımın yükünü omuzlayan Eren Tozlu ile yine uzun süredir Erzurumspor FK'de oynayan stoper Mustafa Yumlu'nun bölgesindeki üstün performansı da takımın başarısında etkili oldu. Takımın önemli oyuncularından Mustafa Fettahoğlu ise attığı 10 golle, takıma Eren Tozlu'dan sonra en çok skor katkısı veren futbolcu oldu. Performansıyla dikkati çeken Hırvat kaleci Matija Orbanic de kalede güven verdi.

Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı

DADAŞLARIN GERİYE KALAN MAÇLARI 

Ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'i garantileyen Erzurumspor FK, play-off hattında yer alan takımlardan Özbeyli Bandırmaspor ile iç sahada, Arca Çorum FK ile deplasmanda yapacağı maçlarla sezonu tamamlayacak.

YENİ REKORUN SAHİBİ OLDU

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’de 79 puana ulaşarak Süper Lig’e yükselirken, üç puanlı sistem döneminde lig tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor'un önüne geçerek yeni rekorun sahibi oldu. 2013-2014 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir), 78 puana ulaşarak Süper Lig'e çıkmıştı. Samsunspor ise 2022-2023 sezonunda aynı başarıya imza atarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

Son Dakika Spor Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Ankara’da 9 mekana operasyon Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
Saldırı yapılan okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu Saldırı yapılan okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu

23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:55
Ahmed Şara’dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
Ahmed Şara'dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
18:20
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl hapis cezası istendi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl hapis cezası istendi
SON DAKİKA: Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı - Son Dakika
