Mahmut Çalık Hayatını Kaybetti
Mahmut Çalık Hayatını Kaybetti

19.04.2026 23:31
Çalık Holding'in kurucusu Mahmut Çalık, 94 yaşında vefat etti. Cenazesi Topkapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık 94 yaşında hayatını kaybetti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, ülkesine, milletine ve doğduğu topraklara hizmet etmeyi hayatının gayesi edinen ve tekstil sanayisinin önde gelen isimleri arasında yer alan Mahmut Çalık vefat etti.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık'ın cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Taziyeler, yarın itibarıyla 3 gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 16.00-20.00 saatleri arasında kabul edilecek.

Mahmut Çalık kimdir?

Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden olan ve 1932 yılında Malatya Yeşilyurt'ta doğan Mahmut Çalık, 1972'de İpaş İplik Fabrikası'nı, ilerleyen yıllarda ise Anateks, Malatya İplik, Anateks Anadolu, Malatya Boya ve Emprime fabrikalarını kurdu.

Malatya'ya bölgenin ilk sanayi tesislerini kazandıran ve Türk sanayisinin öncü isimleri arasında yer alan Çalık, Ege Üniversitesi tarafından 2010 yılında düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda "Duayen Tekstilci Ödülü" aldı.

Hayırsever kişiliğiyle de topluma fayda sağlama hedefiyle çalışan Çalık, 1993'te rahmetli babası adına yaptırdığı Malatya Hasan Çalık Hastanesi'ni, 2012'de açılan Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi'ni kente kazandırdı.

Çalık, 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü, 2012 yılında da kendisine Malatya İnönü Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.

Çalık Holding, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mahmut Çalık Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
Galatasaray’da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti
Messi’nin eşi Roccuzzo’nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
22:41
ABD donanması, Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
SON DAKİKA: Mahmut Çalık Hayatını Kaybetti - Son Dakika
