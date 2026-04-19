Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Haberin Videosunu İzleyin
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray\'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
19.04.2026 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray\'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Haber Videosu

Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe Opet, Avrupa şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, son 4 sezonda üçüncü kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan Kadınlar EuroLeague 2025-2026 sezonunun şampiyonu, iki Türk ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşılaştığı final maçında belli oldu.

KADINLAR EUROLEAGUE ŞAMPİYONU 3. KEZ FENERBAHÇE

İspanya'nın Zaragoza kentinde oynanan dev derbide Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

FENERBAHÇE OPET DEVREYİ ÖNDE TAMAMLADI

Türk finalinde ilk çeyrek, tarafların boş hücumlarıyla başladı. 3. dakikaya Fenerbahçe Opet, Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu basketlerle 4-3 önde girdi. İki taraf da üç sayılık basketlerde başarılı olamazken Galatasaray Çağdaş Faktoring, pota altında etkili savunmasıyla ön plana çıktı. Williams'ın basketinin ardından 12-8 geriye düşen sarı-lacivertliler, mola aldı. Moladan Meesseman ile etkili dönen Fenerbahçe Opet, ilk periyodu 17-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrek, Türk temsilcilerinin karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı. 8 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada skoru 27-25'e getirerek öne geçti. Boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, Rupert ile sayılar bulurken ilk yarı sarı-lacivertli takımın 37-32 üstünlüğüyle sonuçlandı.

SARI-LACİVERTLİLER RAKİBİNE ÖNE GEÇME ŞANSI TANIMADI

Allemand'ın üç sayılık basketleriyle üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Çeyreğin ortalarında taraflar, pota altından sayı bulurken sarı-lacivertliler, 25. dakikaya 47-41 önde girdi. Williams ve Smalls ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe Opet, son çeyreğe 51-45 önde gitti.

FARKI AÇAN FENERBAHÇE ZAFERE UZANDI 

Dördüncü periyoda Fenerbahçe Opet'in rahat başlayıp farkı açmasıyla (58-49) sarı-kırmızılılar, molaya gitti. Allemand'ın 3 sayılık atışıyla 35. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı çift hanelere çıkarttı: 61-49. Rahat oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, maçı 68-55 kazandı ve Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

FENERBAHÇE 47 MAÇIN 46'SINI KAZANDI

Fenerbahçe Opet, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 47 resmi maçta 46 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler tek yenilgisini Basket Landes'e karşı aldı. 

AVRUPA'DA 3. KUPA

Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti. 2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi. Geçen sezonun yanı sıra 2021 ve 2016'daki organizasyonları 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, 2015 ve 2012'de de 4. oldu.

LİGE VE AVRUPA'YA DAMGA VURDU

Fenerbahçe Opet, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da büyük başarı elde etti. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.

TÜRKİYE 10. KUPASINI KAZANDI

Türk kadın basketbolu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazandı. Türk takımlarından Fenerbahçe'nin 3 FIBA Avrupa Ligi ve 2 FIBA Süper Kupa, Galatasaray'ın 2 FIBA Avrupa Kupası ve 1 Avrupa Ligi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Son olarak Çimsa ÇBK Mersin, 2025-2026 sezonu Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini geçerek şampiyon oldu ve Türkiye'ye 9. Avrupa kupasını kazandırdı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erol Erol:
    Okan buruk açıklama yapmış hakemler kötü diye. 36 9 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    hakemlerin Turk olmadigi her musabakada :)) 31 11 Yanıtla
    Erol Erol:
    Eşit adalet oldugu yerde her zaman öndeyiz.ancqk ülkemizdeki eyyamcı hakemler 1 düdüklü herşeyi değiştiriyor 10 3
  • Ender Murat Ender Murat:
    Babaniz fenerbahce 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:12:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.