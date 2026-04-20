Arjantin'de ralli Faciası: Araç seyircilerin arasına daldı
Arjantin’de ralli Faciası: Araç seyircilerin arasına daldı

Arjantin'de ralli Faciası: Araç seyircilerin arasına daldı
20.04.2026 00:33
Arjantin'de ralli Faciası: Araç seyircilerin arasına daldı
Arjantin’in Cordoba eyaletinde düzenlenen ralli yarışında korkunç bir kaza meydana geldi. Yarış sırasında kontrolden çıkan bir araç seyircilerin arasına daldı. Korkunç  olayda bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yaşanan trajedinin ardından yarış organizasyonu durduruldu.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI, SEYİRCİLER ÇARPTI 

İlk belirlemelere göre, yarışa katılan bir otomobil virajda kontrolünü kaybederek defalarca takla attı ve seyircilerin bulunduğu alana savruldu. Kazada 25 yaşındaki bir izleyici hayatını kaybederken, yaralananların da olduğu bildirildi.

YARIŞLAR DURDURULDU 

Kazanın ardından organizasyon yetkilileri güvenlik gerekçesiyle yarışları durdurma kararı aldı. Olay yerine hızla sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücü hatası, teknik arıza ya da dış etkenlerin kazaya yol açıp açmadığını araştırıyor.

Arjantin, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
