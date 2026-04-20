Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

20.04.2026 17:11
Gaziantep FK, Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlıların Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile görüştüğü iddia edilmiş olsa da, bir başkan Rumen hoca Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'deki görevine Çaykur Rizespor ile oynanan mücadeleden sonra veda eden Burak Yılmaz'ın koltuğu dolduruluyor. 

GÜNDEMDE SUMUDICA VARDI 

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile görüştüğü, Rumen teknik adamın da eski takımına yeşil ışık yaktığı dile getirilmişti. Ancak kırmızı-siyahlılar, teknik direktör konusunda sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor. 

GAZİANTEP FK, MIREL RADOI'Yİ GÖREVE GETİRİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Gaziantep FK, şu sıralar FCSB'yi çalıştıran Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-siyahlılar, 45 yaşındaki teknik adam ile Haziran 2027'ye kadar geçerli kontrat yapacak.  Mirel Radoi'nin, FCSB'nin bu akşam Farul deplasmanına çıkacağı maçın ardından Türkiye'ye gelip kırmızı-siyahlı ekibe katılacağı dile getirildi. 

