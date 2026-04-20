Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı

Antalya'da park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayakların içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan, yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, morga götürüldü.

REKLAM PANOSUNDA CESET BULUNDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Serdengeçti parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan kafeterya çalışanları bir süredir gelen ağır ve kötü kokunun kaynağını tüm çabalarına rağmen bir türlü bulamadı. Park içerisinde bulunan LED reklam panosunun içerisinde bir hayvanın ölmüş olabileceğini, kokunun da bundan kaynaklandığını düşünen kafeterya çalışanları, durumu belediye görevlilerine bildirdi.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine parka gelen belediye görevlileri reklam panosunun kontrol panelinin bulunduğu ahşap ile kaplı ayağını açtıklarında karşılaştıkları manzara ile hayrete düştü. Yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği ve bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen çürümüş haldeki cesetle karşılaşan belediye görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbarla adrese Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Cesetten yayılan koku nedeniyle ekipler maske yardımıyla çalıştı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin ölü bulunan şahsın kimliğinin tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.