Ailesi görmek istemiyor! İşte otel odasında basılan Özkan Yalım\'ı ziyarete giden tek isim

Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın cezaevinde yalnız bırakıldığı ortaya çıktı. Yalım’ı parti yönetimi ve ailesinden kimsenin ziyaret etmediği öğrenildi.

PARTİ YÖNETİMİNDEN MESAFE

30 Mart’ta tutuklanan Özkan Yalım’ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi cezaevinde ziyaret etmedi. Parti kurmayları, Özel’in ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdiğini belirterek, ziyaretin kamuoyunda olumsuz karşılanabileceği gerekçesiyle tercih edilmediğini ifade etti.

SADECE SINIRLI ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Yalım’ı tutuklandığı günden bu yana yalnızca bazı hukukçu parti yöneticileri ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek bir kez ziyaret etti.

Gökan Zeybek

AİLESİNDEN DE DESTEK GELMEDİ

Yalım’ın boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesi de cezaevine ziyaret gerçekleştirmedi. Belediye başkanının bu süreçte büyük ölçüde yalnız kaldığı belirtildi.

KESİN İHRAÇ 11 MAYIS’TA GÜNDEMDE

Parti üyeliği daha önce askıya alınan Özkan Yalım’ın dosyası, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Kurulun 11 Mayıs’ta yapacağı toplantıda Yalım’ın durumu karara bağlanacak.