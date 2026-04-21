Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış

21.04.2026 13:16
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 kişi İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilirken dosyadan yeni bir detay gün yüzüne çıktı. Dosyaya yansıyan iddiaya göre milyonlarca dolar rüşvet ödemesine rağmen iskan alamadığını öne süren bir müteahhit, Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi bastığını anlattı.

Ataşehir’de yürütülen büyük soruşturmada şüpheli müteahhit Hümeyra Ökcün’ün ifadesi gündeme bomba gibi düştü. Özgür Özel’in “Onursal neredeyse hiç ihale yapmadı. Belediyede para yok. Ne ile suçlayacaklar, çok merak ediyorum.” sözleriyle gündeme gelen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in müteahhide yönelik tehditleri, milyon dolarlık ödeme trafiği, belediye yöneticileri arasındaki rüşvet paylaşımı tartışmaları, sahte belgeler ve baskı zinciri soruşturma dosyasına ayrıntılarıyla girdi.

"BAŞKA YERLERDE NASIL ÇALIŞACAKSIN?"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Hümeyra Ökcün, sürecin kırılma anını Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yaptığı görüşme olarak anlattı. Ökcün, “İstediğiniz tüm paraları verdim, iskanımı vermiyorsunuz” diyerek tepki gösterdiğini, buna karşılık Adıgüzel’in kamulaştırma gerekçesi sunduğunu, ardından ise “Bu iş çözülmezse başka yerlerde nasıl çalışacaksın” sözleriyle baskı kurduğunu beyan etti. Bu görüşmenin ardından sürecin daha da sertleştiğini, yaşananların artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını ifade etti.

“2 MİLYON DOLAR VERMEZSEN RUHSAT YOK” DENDİ

Müteahhit Hümeyra, 2021’de inşaata başlarken belediyeden mimar tavsiyesi aldığını, 130 bin metrekarelik proje kapsamında 2024 yılında yapı tadilat ruhsatı almak istediğinde belediyenin yönlendirdiği mimarın aracı olduğunu ve kendisinden başta 2 milyon dolar talep edildiğini anlattı. Bu talebin mimar Erhan Çelebi aracılığıyla iletildiğini belirten Ökcün, “Vermezsen 2 yıl ruhsat alamazsın” denilerek baskı kurulduğunu, yaklaşık 6 ay direndiğini ancak işlerinin kilitlenmesi üzerine ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ökcün, ifadesinde Erhan Çelebi’nin seçim sonrası belediye ile müteahhitler arasında aracı konumuna geldiğini, büyük projelerde rüşvet trafiğinin bu hat üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Verilen paraların Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol’a ulaştırıldığını beyan eden Ökcün, sürecin sistematik şekilde işlediğini vurguladı.

Müteahhit Ökcün, yapı tadilat ruhsatı ve iskân süreçleri için yaptığı ödemeleri ayrıntılı şekilde sıraladı. Toplamda 3 milyon 926 bin dolar, 180 bin euro ve 150 bin pound ödeme yaptığını, bu paraların elden teslim edildiğini ve kayıt altına alındığını ifade etti. Ökcün’ün beyanına göre ödemeler şu şekilde gerçekleşti:

  • 08.11.2024 – 375.000 Dolar
  • 29.11.2024 – 32.160 Dolar
  • 03.12.2024 – 662.038 Dolar
  • 05.12.2024 – 362.000 Dolar
  • 16.12.2024 – 150.000 Pound
  • 16.12.2024 – 180.000 Euro
  • 16.12.2024 – 460.000 Dolar
  • 24.12.2024 – 220.000 Dolar
  • 24.02.2025 – 500.000 Dolar
  • 26.04.2025 – 125.000 Dolar
  • 04.06.2025 – 30.000 Dolar
  • 25.06.2025 – 24.993 Dolar
  • 25.06.2025 – 25.000 Dolar
  • 27.06.2025 – 10.000 Dolar
  • 09.08.2025 – 100.000 Dolar
  • 13.11.2025 – 250.000 Dolar
  • 05.12.2025 – 500.000 Dolar
  • 08.01.2026 – 250.000 Dolar

“10 MİLYON DOLARLIK BİR YÜKÜN ALTINA GİRDİM”

Ökcün, yalnızca bu ödemelerle sınırlı kalmadığını, harçlar ve diğer giderlerle birlikte toplamda yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yükün altına girdiğini ifade etti. Buna rağmen işlemlerinin sürekli geciktirildiğini, yeni taleplerle karşılaştığını ve sürecin bilinçli şekilde uzatıldığını söyledi.

[12:50 PM]Seçim sonrası belediye zabıtasının şantiyeye gelerek beton santralini kapatmaya çalıştığını anlatan Ökcün, işçilerin kaldığı alanlara dahi müdahale edildiğini, bu baskının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız’ın şantiyeye gelerek geri adım attığını ancak sonrasında taleplerin sistematik hale geldiğini belirtti.

“BAŞKAN POUND SEVİYOR”

İskân sürecinde kendisinden 265 milyon TL harç çıkarıldığını söyleyen Ökcün, bu tutarın yüksek olduğunu düşündüğünü ancak meclis kararıyla yasallaştırıldığının kendisine bildirildiğini ifade etti. Bir aşamada ödediği 70 milyon TL’yi iskân verilmeyince geri istediğini beyan etti.

Müteahhit Ökcün, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ı ve eşini Bodrum’da teknesinde ağırladığını, Yıldız’ın kendisiyle “Abla sen büyük müteahhit olamamışsın, iş takipçisi gibi her gün belediyeye geliyorsun” diyerek dalga geçtiğini anlattı. Ayrıca ödemelerin bir kısmının “Başkan Pound seviyor” denilerek İngiliz Sterlini olarak talep edildiğini beyan etti.

SAHTE TAHAKKUK FİŞİ SKANDALI

Dosyaya giren en dikkat çekici başlıklardan biri de sahte evrak oldu. Ökcün, iskân harcı yatırmak istediğinde kendisine verilen tahakkuk fişlerini kontrol ettiğini, sistemde karşılığı olmadığını gördüğünü, hatta başka bir şahıs adına düzenlenen fişin üzerinin kapatılarak kendi bilgileri yazılarak kendisine verildiğini fark ettiğini ifade etti.

İfade kapsamında yalnızca nakit para değil, farklı yöntemlerle de ödeme talep edildiğini belirten Ökcün, “eksik çöp konteyneri” gerekçesiyle belediyenin yönlendirdiği firmalara milyonlarca liralık ödeme yaptığını ancak hiçbir ürün teslim edilmediğini anlattı. Ayrıca yüz binlerce liralık A101 ve Boyner hediye kartlarının yanı sıra iPhone ve iPad gibi cihazların not kağıtlarıyla talep edildiğini ve teslim edildiğini beyan etti.

MÜTEAHHİT, ONURSAL ADIGÜZEL’İN KATILDIĞI CENAZEYİ BASTI

İskân sürecinde yaşanan gerilim sonrası Onursal Adıgüzel ile makamında tartıştığını belirten Ökcün, sinirli şekilde odadan ayrıldığını, ardından bir meclis üyesinin cenazesine giderek yaşananları dile getirmeyi planladığını ifade etti. Adıgüzel’in kendisini cenazede görünce şaşkınlık yaşadığını ve tavrını değiştirdiğini belirten Ökcün, bu sürecin ardından bir bloğun iskânının verildiğini söyledi.

İfadesinin sonunda dikkat çeken bir açıklama yapan Ökcün, süreç sonrası tehdit edildiğini, ifade değiştirmesi için baskı gördüğünü ve hem kendisinin hem ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini beyan etti. Şüphelinin avukatları ise müvekkillerinin soruşturmanın aydınlatılması için tüm bilgi ve belgeleri sunduğunu, sürece katkı sağladığını ve asıl mağdurun müteahhit olduğunu savundu.

Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Zenit’te de kayıplara karıştı Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi
Samsun’da ’tas kafa’ tıraşı yasaklandı Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Tele 1, 28 milyon TL’den satışa çıkarıldı Tele 1, 28 milyon TL'den satışa çıkarıldı
Rafet El Roman’dan A Milli Takım’a şarkı müjdesi: Dinleyicilerle buluşacağı tarihi duyurdu Rafet El Roman'dan A Milli Takım'a şarkı müjdesi: Dinleyicilerle buluşacağı tarihi duyurdu
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
4 yıl önce baro başkanının kapısına bırakılan not: Gülistan’ın Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı 4 yıl önce baro başkanının kapısına bırakılan not: Gülistan'ın Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi

12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
06:18
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:34:40. #7.12#
