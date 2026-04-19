Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında lider Erzurumspor FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Ligin bitime 2 maç kala, 5 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen mavi-beyazlı takımın taraftarları Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere kentin dört bir tarafında kutlama yaptı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.
Araçlarıyla konvoy yapan Erzurumlular, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi’nde halay çekti, türküler söyledi. Havai fişek gösterileriyle coşan taraftarlar Havuzbaşı Kent Meydanı’ndan şampiyonluk marşları söyledi.
