Erzurum'da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

Haberin Videosunu İzleyin
19.04.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak 5 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Bu sonuç, Erzurum’da büyük sevinç oluştururken, taraftarlar Süper Lig’e dönüşün mutluluğunu sokaklara taşıyarak coşkuyla kutladı.

ERZURUMSPOR'UN SÜPER LİG'E ÇIKMASI COŞKUYLA KUTLANDI

Ligin bitime 2 maç kala, 5 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen mavi-beyazlı takımın taraftarları Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere kentin dört bir tarafında kutlama yaptı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.

HALAYLAR ÇEKİLDİ, TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Araçlarıyla konvoy yapan Erzurumlular, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi’nde halay çekti, türküler söyledi. Havai fişek gösterileriyle coşan taraftarlar Havuzbaşı Kent Meydanı’ndan şampiyonluk marşları söyledi.

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı Bursa'da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Chelsea-Manchester United maçında tek gol 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan’ın annesinin sözleri yürek dağladı Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı
İstanbul’da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı "Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
500 milyonluk dev zehir baskını Bakan Gürlek’ten ses getirecek mesaj 500 milyonluk dev zehir baskını! Bakan Gürlek'ten ses getirecek mesaj
Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
22:41
ABD donanması, Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
22:30
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı
21:09
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:04:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.