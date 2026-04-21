Adalet Bakanı Gürlek\'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı sonrasında Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 11 tutuklu bulunduğunu hatırlatan Gürlek, naaşın yerini tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ayrıca Gürlek, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından yeniden inceleneceğini bildirdi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN MEZAR YERİ ARANIYOR

Bakan Gürlek "Gülistan Doku’nun naaşının yerini tespit etmek için çalışmalar devam ediyor. Önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar. Özel bir birim kurduk" dedi.

"FAİLİ MEÇHULLAR TEK TEK İNCELENİYOR"

Faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini ifade eden Gürlek, “Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek.” dedi.