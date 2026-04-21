Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Adalet Bakanı Gürlek\'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
21.04.2026 12:09
2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’ya ait cansız bedene ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar. Özel bir birim kurduk" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı sonrasında Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 11 tutuklu bulunduğunu hatırlatan Gürlek, naaşın yerini tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ayrıca Gürlek, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından yeniden inceleneceğini bildirdi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN MEZAR YERİ ARANIYOR

Bakan Gürlek "Gülistan Doku’nun naaşının yerini tespit etmek için çalışmalar devam ediyor. Önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar. Özel bir birim kurduk" dedi.

"FAİLİ MEÇHULLAR TEK TEK İNCELENİYOR"

Faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini ifade eden Gürlek, “Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek.” dedi.

Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor.

ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır İşte istenen fiyat 1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat
Romanya’da Gheorghe Hagi dönemi başladı Romanya'da Gheorghe Hagi dönemi başladı
Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki inşaatta çökme yaşandı Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki inşaatta çökme yaşandı

12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte otel odasında basılan Özkan Yalım’ı ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte otel odasında basılan Özkan Yalım'ı ziyarete giden tek isim
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
