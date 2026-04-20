TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

20.04.2026 06:57
TikTok’ta “Karagül” adlı kullanıcı, canlı yayında bir kişiyi bıçaklarken bir yandan yayını sürdürmesiyle tepki çekti. O anlarda izleyicilerin hediye göndermeye devam etmesi dikkat çekerken, ihbar üzerine gözaltına alınan kadın polis aracında da yayını kapatmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, yaralının sağlık durumunun ise incelendiği öğrenildi.

TikTok’ta “Karagül” ismiyle yayın yapan bir kullanıcı, canlı yayın sırasında bir kişiyi bıçakladı. Olay anlarında saldırganın bir eliyle bıçak kullanırken, diğer eliyle telefonu tutarak yayına devam etmesi dikkat çekti.

HEDİYE GÖNDERMEYE DEVAM ETTİLER

Görüntülerde saldırganın eylemini sürdürürken yayını kesmemesi ve yaşananları anbean paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı. O anlarda bazı izleyicilerin canlı yayın üzerinden hediye göndermeye devam etmesi de tepkilerin odağı oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Şiddet anlarını canlı yayınla paylaşan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

POLİS ARACINDA CANLI YAYIN YAPTI

Saldırganın gözaltına alındığı sırada da yayını sürdürmesi dikkat çekti. Polis aracında dahi canlı yayına devam eden kadının rahat tavırları sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan kadının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI

"Karagül" isimli fenomen M.C., daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. M.C. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası ise 3 çocuğu devlet korumasına alınırken, fenomenin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Fenomenin Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli uygulanırken, TikTok’taki yayınlarının da denetim altına alındığı öğrenilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • adem sen adem sen:
    Ey Türk milleti Ne oldu bize Ne oldu bize o türklüğümüze o heybetimize o asaletimize o edepimize o hayrımıza o örfümüze o adetimize o geleneğimize o göreneğimize o Vatan sevgimize o insan sevgimimize o namusumuza ne oldu bize ya ne oldu ya içten içe çürüyoruz içten içe yok oluyoruz içten içe kayboluyoruz Yazık çok yazık 15 0 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Vatandaşın psikolojisi bozuldu iyice. 7 8 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Sosyal çürüme artık geri dönüşü yok 12 3
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Çağdaş kesim normal 0 1
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Çağdaş laik kesim 0 1 Yanıtla
  • Aydın ÜNEL Aydın ÜNEL:
    Polis otosuna alındıktan sonra canlı yayına nasıl müsade ediliyor? 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
