TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

TikTok’ta “Karagül” ismiyle yayın yapan bir kullanıcı, canlı yayın sırasında bir kişiyi bıçakladı. Olay anlarında saldırganın bir eliyle bıçak kullanırken, diğer eliyle telefonu tutarak yayına devam etmesi dikkat çekti.

HEDİYE GÖNDERMEYE DEVAM ETTİLER

Görüntülerde saldırganın eylemini sürdürürken yayını kesmemesi ve yaşananları anbean paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı. O anlarda bazı izleyicilerin canlı yayın üzerinden hediye göndermeye devam etmesi de tepkilerin odağı oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Şiddet anlarını canlı yayınla paylaşan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

POLİS ARACINDA CANLI YAYIN YAPTI

Saldırganın gözaltına alındığı sırada da yayını sürdürmesi dikkat çekti. Polis aracında dahi canlı yayına devam eden kadının rahat tavırları sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan kadının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI

"Karagül" isimli fenomen M.C., daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. M.C. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası ise 3 çocuğu devlet korumasına alınırken, fenomenin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Fenomenin Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli uygulanırken, TikTok’taki yayınlarının da denetim altına alındığı öğrenilmişti.