Rumen Radev'in Koalisyonu Seçimi Kazandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rumen Radev'in kurduğu koalisyon, Bulgaristan genel seçimlerini yüzde 45 oyla ilk sırada tamamladı.

Bulgaristan'da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu, genel seçimi büyük farkla ilk sırada tamamladı.

Bulgaristan Devlet Televizyonunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 90'dan fazlası sayılırken; Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu oyların yüzde 45'ini alarak 240 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazandı.

Başkent Sofya'daki parti merkezinde basına açıklamada bulunan Radev, "Bu sadece ilk adım. Bu, umudun güvensizliğe karşı zaferidir, özgürlüğün korkuya karşı zaferidir. Beklentiler büyük, umutlar büyük. Bu da büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Yeniden seçime gidilmemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Radev, "güçlü bir Avrupa'nın içinde, güçlü bir Bulgaristan olması gerektiği" mesajını verdi.

Paylaşılan verilere göre, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) oyların yüzde 12'sini, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) oyların yüzde 12'sini alırken, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 6'sını ve Vızrajdane (Diriliş) partisi de oyların yüzde 4'ünü alarak barajı aşan partiler oldu.

Rumen Radev kimdir?

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad kentinde 1963'te dünyaya gelen Radev, "ülkenin en tecrübeli jet pilotu" olarak ilerlediği kariyerinde, korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Radev, askeri görevinden 2016'da ayrılarak siyasete girdi, aynı yıl yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçildi.

Bulgaristan'da 2021'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ikinci dönemi için yeniden seçilen Radev, Ocak 2026'da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ülkede yapılan seçimi Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu önde tamamlarken, Bulgar siyasetçinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 10 yıldaki icraatları tekrar gündeme geldi.

Radev'in, Avrupa Birliği (AB) politikalarına "temkinli" yaklaştığı bilinirken, "Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesi hususunda çekinceli tutum sergileyen Radev, eski başbakan Boyko Borisov ile yaşadığı gerilimlerle de sık sık gündeme gelmişti.

Radev, 2025'te avroya geçiş için referandum yapılmasını önermiş, bu kararın doğrudan halk tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:39:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.