ABD'li rock grubundan sahnede dev protesto
ABD'li rock grubundan sahnede dev protesto

ABD\'li rock grubundan sahnede dev protesto
20.04.2026 00:07
ABD\'li rock grubundan sahnede dev protesto
Kaliforniya’da düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden Coachella’da sahne alan Amerikalı rock grubu The Strokes, performanslarını dikkat çeken bir protesto mesajıyla sonlandırdı. Grup, konserin finalinde yayımlanan video kolajıyla CIA’nın suikastleri ile İran ve Gazze’deki bombardıman görüntülerini sahneye yansıttı.

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden Coachella’da sahne alan ABD'ki rock grubu The Strokes, performanslarını dikkat çeken bir protestoyla sonlandırdı. Grup, konserin finalinde yayımlanan video kolajıyla CIA’nın suikastleri ile İran ve Gazze’deki bombardıman görüntülerini sahneye yansıtarak dev bir protestoya imza attı. 

FİNAL SÜRPRİZ OLDU

Festivalin ikinci hafta sonunda sahne alan grup, performansını 2016’dan bu yana ilk kez canlı çaldıkları “Oblivius” şarkısıyla kapattı. Vokalist Julian Casablancas’ın “Hangi tarafta duruyorsun?” sözleriyle dikkat çeken kapanış, izleyiciler için beklenmedik bir finale dönüştü.

DEV EKRANLARDA PROTESTO MESAJLARI 

Grubun sahnesinde, dev LED ekranlara yansıtılan video kolajında CIA’nın geçmişteki operasyonlarına, ABD’nin dış politikalarına ve Orta Doğu’daki gelişmelere dair görüntüler yer aldı. Videoda, İran ve Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin çarpıcı ifadeler kullanıldı.

TARİHİ OLAYLARA GÖNDERMELER

Gösteride ayrıca ABD tarihine dair tartışmalı olaylara da atıfta bulunuldu. Sahnede, sivil haklar lideri Martin Luther King Jr.’ın fotoğrafı ve çeşitli liderlerin görselleri yer alırken, ABD hükümetine yönelik eleştirel mesajlar öne çıktı.

FESTİVALDE YENİ TARTIŞMA

Geçtiğimiz yıl Kneecap grubunun benzer şekilde İsrail’i eleştiren performansıyla gündeme gelen festivalde, The Strokes’un bu çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Müzik sahnesinin politik mesajlara ev sahipliği yapması bir kez daha kamuoyunun gündemine taşındı.

Son Dakika Coachella ABD'li rock grubundan sahnede dev protesto - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'li rock grubundan sahnede dev protesto - Son Dakika
