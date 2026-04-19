Real Madrid\'de ayrılığa izin verildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, 18 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Mastantuono'nun önümüzdeki sezon kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verdi. Eflatun-beyazlı kulüpteki yöneticilerin genç oyuncuya ''İstediğin yere gidebilirsin'' şeklinde söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Real Madrid, River Plate'den transfer edilen 18 yaşındaki gelecek vadeden oyuncusu Franco Mastantuono için yeni bir karar aldı. Eflatun-beyazlı yönetimin, büyük umutlarla kadroya dahil edilen Arjantinli genç yıldız Franco Mastantuono’nun önümüzdeki sezon başka bir takımda deneyim kazanmasına karar verdiği iddia edildi.

KİRALIK OLARAK TAKIMDAN AYRILACAK

AS'ta yer alan habere göre; Henüz 18 yaşında olan ve potansiyeliyle dikkat çeken golcü oyuncunun, Real Madrid’in yıldızlarla dolu hücum hattında yeterli süreyi bulamayacağını düşünen teknik heyet, "kiralama" formülünü devreye soktu. Kulüp yöneticilerinin Mastantuono ile bir görüşme gerçekleştirerek, "Gelişimin için oynaman gerekiyor, istediğin yere gidebilirsin" diyerek oyuncuya transferde tam yetki verdiği belirtildi.

AVRUPA KULÜPLERİ TETİKTE

Arjantinli oyuncunun kiralık listesine konulmasıyla birlikte, özellikle La Liga’nın orta sıra takımları ve Portekiz Ligi ekiplerinin devreye girmesi bekleniyor. Real Madrid yönetiminin tek şartı ise oyuncunun "düzenli ilk 11 garantisi" alabileceği bir kulübe gitmesi. Genç yeteneğin, kendisine sunulan bu özgürlük sonrası hangi ligi ve takımı tercih edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:08:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.