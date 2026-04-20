Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
20.04.2026 14:49
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Lübnan’ın güneyinde bir İsrail askerinin Hz. İsa heykelini balyozla tahrip ettiği görüntüler tepki çekerken, Netanyahu’dan ilk tepki geldi. İsrail Başbakanı, “Dün, İsraillilerin ezici çoğunluğu gibi ben de bir askerin Katolik bir dini simgeye zarar verdiğini öğrenince şoke oldum ve üzüldüm. Bu eylemi en güçlü şekilde kınıyorum” ifadelerini kullandı; olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Lübnan’da bir İsrail askerinin Hz. İsa heykelini balyozla tahrip ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sert tepki gösterdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“ŞOKE OLDUM VE ÜZÜLDÜM”

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, görüntüler karşısında derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Dün, İsraillilerin ezici çoğunluğu gibi ben de bir İsrail askerinin Güney Lübnan’da Katolik bir dini simgeye zarar verdiğini öğrenince şoke oldum ve üzüldüm” ifadelerini kullandı. Netanyahu, söz konusu eylemi en güçlü şekilde kınadığını vurguladı.

TAHRİP ANLARI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Hafta sonu ortaya çıkan görüntülerde, bir İsrail askerinin küçük bir bahçede bulunan Hz. İsa heykeline balyozla vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerin, İsrail ordusunun operasyon yürüttüğü Güney Lübnan’daki Debel köyünde çekildiği değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail ordusu (IDF), olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, askerin davranışının ordunun değerleriyle bağdaşmadığı belirtilirken, sorumlular hakkında ağır disiplin yaptırımları uygulanacağı bildirildi.

“UTANÇ VERİCİ” DEĞERLENDİRMESİ VE ÖZÜR

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, askerin eylemini “ağır ve utanç verici” olarak nitelendirerek Hristiyanlardan özür diledi. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise olayın hızlı ve sert sonuçları olması gerektiğini ifade etti.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı Debel köyü, İsrail ile İran destekli Hizbullah arasında süren çatışmaların merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Taraflar arasında ABD arabuluculuğunda varılan ateşkesle gerilimin düşürülmesi hedefleniyor.

