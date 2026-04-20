İsrail Askeri İsa Heykelini Parçaladı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin İsa heykelini parçaladığı görüntü ortaya çıktı.

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyinde sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekti.

Bunun üzerine İsrail ordusu adına açıklama yayımlayan Shoshani, fotoğrafın inceleme altına alındığını, olayın detaylı ve derinlemesine soruşturulacağını ileri sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.