Yağlı güreş sezonu açıldı! İşte yeni dönemin ilk başpehlivanı

19.04.2026 23:51
Yeni sezonun ilk güreş organizasyonu olan 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde finale yükselen başpehlivan Enes Doğan rakibi Ali Gürbüz'ü yenerek zafere ulaştı.

10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Finalde kol bağlayan pehlivanların mücadelesi, izleyenlere Kırkpınar Yağlı Güreşleri atmosferini aratmadı. Günün sonunda finalde Ali Gürbüz ile mücadele eden Enes Doğan, rakiplerini geride bırakarak Kepez'in başpehlivanı unvanını kazandı. 

ALİ GÜRBÜZ SAKATLANDI, ENES DOĞAN KAZANDI

Ali Gürbüz geçirdiği sakatlık dolayısıyla final müsabakasına devam edemedi. Enes Doğan, 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin altın kemeri kazanan başpehlivanı oldu. Enes Doğan'a şampiyonluk nişanesi olan altın kemeri Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz taktı. 

AĞALIK İHALESİNİ 7 MİLYON 777 BİN TL İLE VELİ GÜLER KAZANDI

Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 3 milyon TL'den başlayan ağalık ihalesini 7 milyon 777 bin TL ihale bedeli ile iş insanı Veli Güler aldı. Baş boyu müsabakalarında öne çıkan isimler arasında Mustafa Batu, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz, Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, Recep Kara, Yıldıray Pala, Ertuğrul Dağdeviren, Yunus Emre Yaman, Yalçın Üncül, Erkan Taş, Fatih Atlı, Enes Doğan, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil yer aldı.

''BURADA DİZ ÇÖKEN YENİLMEZ, BURADA GALİP GELEN KİBİRLENMEZ''

Başkan Kocagöz, er meydanının sadece bir spor alanı olmadığını vurgulayarak, "Burada asaletin, cesaretin ve geleneğin bin yıllık yürüyüşüne şahitlik ediyoruz. Er meydanı sadece bileğin gücünün değil; ahlakın, sabrın ve mertliğin sınandığı yerdir. Burada diz çöken yenilmez, burada galip gelen kibirlenmez. Çünkü bu meydanın özü edep, ahlak ve saygıdır"

12 yıl aradan sonra güreşlerin yeniden düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Kocagöz, "Kepez meydanı yıllardır pehlivanını, davulun zurnanın coşkusunu bekliyordu. Bugün bu hasret sona erdi. Kepez'de er meydanı yeniden kuruldu, güreş yeniden ayağa kalktı" dedi.

ŞİDDETE KARŞI GÜÇLÜ MESAJ

Konuşmasında toplumsal olaylara da değinen Başkan Kocagöz, okullarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere Allahtan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulundu. Başkan Kocagöz, "Okul dediğimiz yer bir çocuğun hayal kurduğu, bir öğretmenin geleceği inşa ettiği yerdir. Orada gözyaşı olmamalıydı. Bugün bu meydandan sadece güreşin değil, insanlığın sesini yükseltiyoruz. Okullarda sessizlik değil, çocuklarımızın o güzel sesleri olmalıdır" diye konuştu.

Sporun önemine de vurgu yapan Başkan Kocagöz, gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Spor kötü alışkanlıkların panzehridir. Yerel yöneticiler olarak spor altyapılarını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının sonunda güreş severlere seslenen Başkan Kocagöz, Kepez'de yağlı güreş geleneğinin artık kesintiye uğramayacağını belirterek şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Er meydanı hazır, Kepez hazır Haydi yiğitler meydan sizindir. Bugün burada gösterdiğiniz ilgi, bu geleneğin artık bir daha kesintiye uğramayacağının en büyük göstergesidir. Söz veriyoruz; bu meydan bir daha susmayacak, bu davullar bir daha durmayacak."

Hem sportif rekabetin hem de toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kepez'de ata sporu yağlı güreşin yeniden güçlü bir şekilde hayat bulmasını sağladı.

Enes Doğan, Ali Gürbüz, Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

23:55
22:44
22:41
22:41
22:33
21:39
21:09
19:52
19:15
18:50
18:25
