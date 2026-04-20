Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

20.04.2026 14:44
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu, “suç delillerini yok etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Eroğlu Tunceli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’nda alınan İfadesinde dikkat çeken beyanlarda bulundu.

Munzur Üniversitesi Öğrencisi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku ‘ya ilişkin dosya 6 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Yeniden ele alınan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, Sulh Ceza Hakimliği’nce  tutuklanan koruma polisinin beyanları dikkat çekti.

"BULUNAN CESEDİN TEŞHİSİNİ BİZZAT VALİ SONEL YAPTI"

Eroğlu dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında çok çarpıcı beyanlarda bulundu. Eroğlu Gülistan Doku’yu arama çalışmaları esnasında bulunan bir kimliği belirsiz cesedin Gülistan Doku olup olmadığının teşhisini bizzat Vali Sonel’in kendisinin yaptığını söyledi. 

"YÜZÜNE BAKARAK 'GÜLİSTAN DEĞİL' DEDİ"

Eroğlu ifadesinde şöyle dedi: “Bir gün ihbar gelmişti sanırım bu çalışmalar esnasında ceset bulunduğu yönünde. Ben makamdaydım, bu haber üzerine ekipçe Vali bey ile 4 araç olmak üzere Sarı Saltuk Viyadüğü yakınına gittik. Bu haber nasıl ve kime geldi hatırlamıyorum. Biz olay yerine geldiğimizde araçtan indikten sora Vali bey önde yaklaşık 10 kişilik ekip ile birlikte cesedin bulunduğu yere hızlı adımlarla cesedin yanına indik. Cesedin yanında jandarmalar vardı. İl Jandarma Komutanı da oradaydı, bizimle de döndü. Emniyetten kimse var mıydı hatırlamıyorum. Vali bey cesedin yanına giderek bizzat yüzüne ve cesede bakarak ‘Gülistan değil’ dedi. Ben bu esnada cesede çok yakın değildim. Ben cesedin yanına kadar gitmedim. Ben cesedin yüzünü görmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bu ceset başka bir kayıp kadına aitmiş. Olay yerinde en fazla 10 dakika falan durmuşuzdur. Olay yerinde savcı olup olmadığını hatırlamıyorum. Gülistan’ın ailesi de olay yerinde yoktu. Bunun üzerine geldiğimiz arazi yolundan önce yürüyerek sonra araçlara binip makama geçtik. Arama çalışmaları benim Tunceli’den ayrıldığım Haziran ayına kadar sürdü ama git gide ekipler azaldı.”

Şükrü Eroğlu

AİLEYE TEŞHİS ETTİRİLMEDİ

Bulunan kayıp cesedin Gülistan olup olmadığının teşhisine Gülistan Doku’nun ailesinin neden çağırılmadığı bilinmiyor. 

Şükrü Eroğlu ifadesinin devamında “Gülistan Doku’nun kaybolduğunu ne zaman ve nasıl öğrendiniz?” sorusuna, “Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduğunu biliyorum. Sanırım ertesi günü ailesi Valiliğe geldi, gündüz mesai saatiydi. Ablası Aygül Doku, amcası ve birkaç kişi daha vardı, Valimizin makamına Gülistanın kayıp olduğunu, kızın bulunması için Vali Beyden randevu istediler. Özel Kalem müdürü de kendilerini görüştürdü” cevabını verdi.

“MOBESE KAMERASINA BAKIN’ DEDİ GÖRÜNTÜLERİ VALİYE WHATSAPP’TAN ATTIM”

Doku ailesinin mükerrer zamanlarda da Vali Sonel  ile görüşmek için valiliğe geldiğini aktaran koruma Eroğlu, bu ziyaretlerden birinden sonra Vali Sonel’in kendisini çağırdığını ve “Valiliğimizin girişinde bulunan mobese kayıtlarına bi bakın” dediğini anlattı. Eroğlu,  “Bende Valilik girişinde bulunan kameraya giderek izleme yapıp sosyal medyada da bulunan Gülistan’ın kafe önünde Zeıynal ile görüştüğü ve minibüse bindiği esnaya ait görüntüleri Vali beye WhatsApp’tan attım” diyerek görüntüleri attıktan sonra kızı arama çalışmalarının başladığını ifade etti.

KAMERALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİM YOK

Şükrü Eroğlu’ya sorguda Tunceli’de tüm şehri tepeden gören kameralarla ilgili soru da soruldu.

[2:08 PM]“Gülistan Doku kaybolduktan 2 gün sonra, Aselsan görevlisinin 5 dakika arayla 155’i arayarak ‘Tüm K noktalarında kamera değişimi olacak’ dediği, ilk arayışında 2 araçla çıkacağız dediği, 2. Arayışında 3 araçla çıkış yapacağız dediğinin tespit edildiği, Gülistan Doku köprüde ve barajda aranırken neden tüm şehri tepeden hakim gören ve Gülistan’ın akıbetini aydınlatmaya yarayabilecek olan K noktalarındaki kamera kayıtları alınmadığı gibi neden 2 gün sonra değiştirilmesine karar verildi.Bunun kararını kim verdi, talimatı veren kimdir?” şeklindeki soruyu Eroğlu cevapsız bıraktı. Eroğlu, konu hakkında bilgisi olmadığını belirterek, “Ben bu konuyu ilk kez duyuyorum. Konu hakkında bir bilgim yoktur. Bu konuyu benim görevim vali koruması olması nedeniyle bilmem mümkün değildir.” Dedi.                                                                                                                                   

VALİNİN ADINI OĞLUNA VERMİŞ

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alınırken, yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadeleri dikkat çekti. Tuncay Sonel'i  2016 yılında kaymakamlığından tanıdığını ve uzun yıllar birlikte çalıştığını ifade eden Eroğlu, "Uzun süre korumalığını yaptığım için kendisi ile amir memur pozisyonunda samimi de olduk ama ailecek görüşmezdik, ben kendisini severdim, hatta 2019 yılında doğan oğlumun adını bile Tuncay koydum. Mustafa Türkay Sonel'i de valinin oğlu olması ve uzun süre birlikte çalışmamın sebebiyle yakından tanırım.2019-2020 yıllarında liseye gidiyordu. Bana karşı saygılı idi, polisler ile de çok sık zaman geçirirdi, bu sebeple de silahı merakı varmıydı bilemem ama elinde ekip arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla boncuk atan soft silah diye tabir edilen uzun namlulu silahlardan aldığını biliyorum" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    adı tuncay olupta oe olmayan varmıki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
