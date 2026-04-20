Lyon\'dan PSG\'ye şampiyonluk yolunda çelme

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Lyon 2-1'lik skorla kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Endrick ve 18. dakikada Afonso Moreira kaydetti. PSG, Gonçalo Ramos ile 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.
Ligdeki son 4 maçının 2'sinden mağlup ayrılan PSG, 63 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle en yakın takipçisi Lens'in 1 puan önünde yer aldı. Lyon ise bu galibiyetle birlikte 54 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG, Nantes'i kendi sahasında konuk edecke. Lyon da sahasında Auxerre'i ağırlayacak.
