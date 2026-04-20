Lyon\'dan PSG\'ye şampiyonluk yolunda çelme

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Lyon 2-1'lik skorla kazandı.

LYON'DAN DEV GALİBİUYET

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Endrick ve 18. dakikada Afonso Moreira kaydetti. PSG, Gonçalo Ramos ile 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.

PSG ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HATA YAPTI

Ligdeki son 4 maçının 2'sinden mağlup ayrılan PSG, 63 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle en yakın takipçisi Lens'in 1 puan önünde yer aldı. Lyon ise bu galibiyetle birlikte 54 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG, Nantes'i kendi sahasında konuk edecke. Lyon da sahasında Auxerre'i ağırlayacak.