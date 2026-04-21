Anne Hathaway, \'Dünyanın En Güzel Kadını\' seçildi

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, People dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel Kadını” ilan edildi. Ünlü yıldızın kapağında yer aldığı mayıs sayısı, magazin ve sinema dünyasında geniş yankı uyandırdı.

KARİYERİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİYLE ÖNE ÇIKTI

People dergisi, Hathaway’e verilen unvanın yalnızca fiziksel görünümle değil, yıllara yayılan kariyer başarısı ve kişisel gelişimiyle birlikte değerlendirildiğini vurguladı. Hollywood’un en sevilen isimlerinden biri olan oyuncu, bu seçimiyle bir kez daha gündemin merkezine yerleşti.

ESTETİK İDDİALARINA NET YANIT

Dergiye verdiği röportajda hakkında ortaya atılan estetik iddialarını reddeden 43 yaşındaki oyuncu, güzellik algısına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Hathaway, “Güzellik, içinde gerçeği barındırdığı sürece çirkinliği de içerebilir. Bu yüzden benim için güzellik her zaman bu çizgide yer alır” dedi.

YENİ PROJELERİYLE GÜNDEMDE

2026 yılı Anne Hathaway için yoğun bir dönem olarak öne çıktı. Ünlü oyuncu, başta merakla beklenen “Şeytan Marka Giyer 2” olmak üzere toplam beş farklı projede yer almaya hazırlanıyor.