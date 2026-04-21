Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
21.04.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Mardin’in Derik ilçesinde çobanlık yapan Emrah Aksu, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aksu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Derik ilçesinde çobanlık yapan Emrah Aksu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Bozok Mahallesi’nde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan 38 yaşındaki Emrah Aksu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan Aksu için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Aksu, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Aksu, Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Emrah Aksu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Aksu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Mardin, Emrah, Derik, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:17:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.