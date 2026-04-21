Mardin\'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesinde çobanlık yapan Emrah Aksu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Bozok Mahallesi’nde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan 38 yaşındaki Emrah Aksu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan Aksu için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Aksu, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Aksu, Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Emrah Aksu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Aksu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.