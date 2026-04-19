Cirit müsabakasında feci kaza: 1 sporcu ağır yaralı, at telef oldu

Uşak'ta atlı cirit müsabakası sırasında iki atın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 sporcu ağır yaralanırken, bir at telef oldu.

Olay, Kalfa Cirit Sahası'nda Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kapsamında oynanan müsabakanın 27'nci dakikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu V.G.'nin atı ile Son Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü sporcusu A.A'nın (19) atı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle V.G. dengesini kaybederek kendi atının altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan V.G., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. V.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonucu V.G.'nin atının da telef oldu.

Öte yandan, Uşak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19.04.2026 tarihinde oynanacak olan atlı cirit müsabakaları, bugün istenmeyen bir kazadan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sporcumuz Volkan Gelmez'e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. - UŞAK