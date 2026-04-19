ABD donanması, Hürmüz Boğazı\'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

19.04.2026 22:41
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran hükümetinin müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğinin açıklanmasının ardından ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait bir kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Trump, "Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi.

Orta Doğu'da savaş çanları yeniden çalıyor.

ABD DONANMASI, ABLUKAYI AŞMAYA ÇALIŞAN İRAN GEMİSİNİ VURDU

ABD Başkanı Donald Trump,  İran basının Tahran hükümetinin müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini açıklamasının ardından ABD Donanması’nın deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait bir kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. 

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğunda ve bir uçak gemisiyle neredeyse aynı ağırlığa sahip olan TOUSKA adlı kargo gemisinin ablukayı geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" dedi.

Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi.

ABD HEYETİ PAKİSTAN'A HAREKET ETTİ, TRUMP'TAN ATEŞKES RESTİ GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan heyetinin İran ile müzakerelerde bulunmak üzere Pakistan'a hareket ettiğini ve yarın akşam İslamabad’da olacaklarını söyledi.

“İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti ancak yine de barış anlaşmasına varılabileceğini düşünüyorum. Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz, umarım kabul ederler” diyen Trump, Tahran’ın tekliflerini kabul etmemesi halinde ise ülkedeki tüm enerji santrallerinin ve köprülerini yıkacaklarını söyledi.

İRAN BASINI: TAHRAN HÜKÜMETİ MÜZAKERELERİN İKİNCİ TURUNA KATILMAYI REDDETTİ

Ancak İran cephesinden Trump’ın müzakere iddiasına jet hızında bir yalanlama geldi. İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın haberinde ayrıca, ABD ile yürütülen ilk tur müzakerelerinden sonra mesaj alışverişinin devam ettiği ancak Hürmüz Boğazı’nda devam eden ablukadan dolayı İran’ın Pakistan’a müzakere heyeti göndermesi hususunda henüz karar almadığı belirtildi. 

İran resmi devlet ajansı IRNA, İran hükümetinin müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü. İran hükümetinin söz konusu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri, sürekli değişen tutumu ve ateşkes ihlali olarak değerlendirdiği devam eden deniz ablukası nedeniyle aldığını belirtti.

SICAK NOKTA HÜRMÜZ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin İran gemilerine uyguladığı abluka kaldırılana kadar Hürmüz'ün kapalı kalacağını söyledi. Devrim Muhafızları ayrıca ABD Donanması'nın İran gemilerine saldırması durumunda “ağır bir darbe” alacağını ifade etti, uyarıları dikkate almayan gemilerin ise hedef alınacağı belirtildi.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ GEÇERLİLİĞİ YOK"

İran Devrim Muhafızları, gemilerin ve sahiplerinin Devrim Muhafızları'nın açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının "geçerliliğinin olmadığını" söyledi. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi ama aralarında hala bir “mesafenin” olduğunu söyledi.

PEZEŞKİYAN: O KİM Kİ BİR ULUSU HAKLARINDAN MAHRUM EDİYOR?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, "Trump, İran'ın nükleer haklarını kullanamayacağını söylüyor ama hangi suçtan dolayı olduğunu belirtmiyor. O kim ki bir ulusu haklarından mahrum ediyor?" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'DEN GEÇMEYE ÇALIŞAN 2 TANKER GERİ ÇEVRİLDİ

İran'ın Tasnim haber ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki tankeri uyarıda bulunduktan sonra geri çevirdiğini söyledi. Botsvana ve Angola bandıralı olduğu belirtilen gemilerin geçişini "izinsiz" olarak nitelendirilen İran'ın uyarısının ardından gemilerin rota değiştirdiği belirtildi. Tasnim ayrıca İran'ın kuzeybatısında, aralarında iki yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu kişileri casuslukla itham ederek tutukladığını açıkladı. Uyrukları açıklanmayan yabancıların Starlink gibi uydu ekipmanları ithal etmekle suçlandığı ifade edildi.

"ABLUKA ATEŞKES İHLALİDİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına ve sahillerine uyguladığı ablukayı ateşkes ihlali olarak değerlendirdi. Bekayi, abluka için “kanunsuzca ve suç” ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD-  İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan İran, dün Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

    Yorumlar (1)

  dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Turp,kaybedeceksin..bunu sen de bilyorsun 23 4 Yanıtla
Bursa’da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı Bursa'da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Chelsea-Manchester United maçında tek gol 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan’ın annesinin sözleri yürek dağladı Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı
İstanbul’da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı "Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
500 milyonluk dev zehir baskını Bakan Gürlek’ten ses getirecek mesaj 500 milyonluk dev zehir baskını! Bakan Gürlek'ten ses getirecek mesaj
Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
CHP’li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Yoğun sis Boğaz’ı kapattı: Köprü manzarası izleyenleri hayran bıraktı Yoğun sis Boğaz’ı kapattı: Köprü manzarası izleyenleri hayran bıraktı
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Bariyerlere çarpan araç alev aldı, genç kadın feci şekilde can verdi Bariyerlere çarpan araç alev aldı, genç kadın feci şekilde can verdi
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular 5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
22:30
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
22:02
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
21:52
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
21:39
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
21:19
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
21:09
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı
TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
21:00
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:41
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
20:29
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
19:49
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
18:05
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
17:36
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
