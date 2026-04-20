Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olayların ardından Türkiye genelindeki okullarda güvenlik seviyesi en üst noktaya çıkarıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla hayata geçirilen yeni düzenlemeler kapsamında; okul forması zorunluluğu geri gelirken, velilerin okula girişi randevu sistemine bağlandı ve çanta kontrolleri sıkılaştırıldı.
Alınan tedbirlerin yankıları sürerken İzmir'de çekildiği söylenen ve öğrencilerin tek tek güvenlik kontrolünden geçirilerek okula alındığı görüntüler tartışma yarattı. Gündem olan görüntünün altına "Çocukları sıraya dizmişler. Daha mı güvendeler şu an? Hepsi açık hedef", "Hayatımda bundan daha saçma bir şey görmedim. Hem okul dışında açık hedefler hem de toplu biçimde duruyorlar", "Ne kadar iğrenç bir görüntü", "Bu daha problem değil mi güvenlik açısından", "Maalesef bu görüntüler üzücü", "Bu işi eziyet olmadan halledin", "Bunun hızlı bir çözümü olmalı" şeklinde yorumlar yapıldı.
Bir kesim de görüntülerin altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi etiketleyerek "Bu duruma son verin" çağrısında bulundu. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?