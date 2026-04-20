Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı

Haberin Videosunu İzleyin
Okul saldırıları sonrası İzmir\'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
20.04.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okul saldırıları sonrası İzmir\'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Haber Videosu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırılırken İzmir'de çekildiği söylenen bir görüntü ise tartışma yarattı. Görüntülerin altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi etiketleyen sosyal medya kullanıcıları "Bu duruma son verin" çağrısında bulundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olayların ardından Türkiye genelindeki okullarda güvenlik seviyesi en üst noktaya çıkarıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla hayata geçirilen yeni düzenlemeler kapsamında; okul forması zorunluluğu geri gelirken, velilerin okula girişi randevu sistemine bağlandı ve çanta kontrolleri sıkılaştırıldı.

MAALESEF BU GÖRÜNTÜLER ÜZÜCÜ"

Alınan tedbirlerin yankıları sürerken İzmir'de çekildiği söylenen ve öğrencilerin tek tek güvenlik kontrolünden geçirilerek okula alındığı görüntüler tartışma yarattı. Gündem olan görüntünün altına "Çocukları sıraya dizmişler. Daha mı güvendeler şu an? Hepsi açık hedef", "Hayatımda bundan daha saçma bir şey görmedim. Hem okul dışında açık hedefler hem de toplu biçimde duruyorlar", "Ne kadar iğrenç bir görüntü", "Bu daha problem değil mi güvenlik açısından", "Maalesef bu görüntüler üzücü", "Bu işi eziyet olmadan halledin", "Bunun hızlı bir çözümü olmalı" şeklinde yorumlar yapıldı. 

BAKANLARI ETİKETLEDİLER 

Bir kesim de görüntülerin altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi etiketleyerek "Bu duruma son verin" çağrısında bulundu. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:54:01.
SON DAKİKA: Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.