Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
20.04.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Önce Şanlıurfa’daki okul saldırısı, ardından Kahramanmaraş’taki katliam 'suça sürüklenen çocuklar'la ilgili yasa çalışmalarını tekrar gündemde öne çıkardı. Çalışmalarda, çocukların işlediği suçlar için "gençlik suçları" gibi ayrı bir tanımın yapılabileceği üzerinde duruluyor. Böylelikle "suça sürüklenen çocuk" ifadesi de yasa metinlerinden çıkarılmış olacak.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ve Meclis’te oluşturulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, yasal düzenlemenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışmaları yoğunlaştırdı.

"GENÇLİK SUÇLARI" TANIMI TARTIŞILIYOR

Hem Meclis’te komisyonun yaptığı çalışmalarda hem de Cumhurbaşkanlığında akademisyenler ve hukukçularla yapılan toplantılarda, çocukların işlediği suçların ayrı bir tanım ile ceza hukukuna girmesi tartışılıyor. Böylelikle hem “suça sürüklenen çocuk” ifadesi hukuki bir tanım olmaktan çıkarılarak henüz suçu kesinleşmemiş olan bir çocuğun “yaftalanması” eleştirisi getirilen ifade ortadan kaldırılmış olacak hem de kavram olarak yetişkin olmayan birisinin işlediği suçun hangi kapsamda değerlendirileceği netleştirilecek.

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEYEN CEZASINI ÇEKECEK

Tanım yapıldıktan sonra, işlenen suçlara ve suç işleyenin yaşına göre hangi cezaların verileceği yeniden düzenlenecek. Mevcut yasada yer alan yaş ayrımı biraz daha detaylandırılacak. Kasten adam öldürme gibi ağır cezalık suçları işleyenlere indirim uygulanmayacak.

İŞLENEN SUÇA GÖRE FARKLI İNFAZ YÖNTEMLERİ

Hukukçular, henüz çocuk yaştaki birinin cezaevine girdikten sonra tüm geleceğini kaybedebileceği kaygısını da dikkate alarak çocukların işlediği suçlara verilecek cezalar için farklı infaz modellerinin uygulanmasının şart olduğuna dikkat çekiyor. Bu kapsamda çocuk ıslah evlerinin yapılarının değiştirilmesi, çocuğun rehabilite edilebileceği eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik düzenlemeler de yasaya konulacak. İşlenen suçun niteliğine ve ağırlığına göre bu infaz yöntemleri devreye alınabilecek.

Üç ayrı koldan yürüyen çalışmalar tek bir metin haline getirilerek kısa zamanda kanun teklifi olarak Meclis’e sunulacak.

Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 13:02:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.