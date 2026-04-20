Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ve Meclis’te oluşturulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, yasal düzenlemenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışmaları yoğunlaştırdı.

"GENÇLİK SUÇLARI" TANIMI TARTIŞILIYOR

Hem Meclis’te komisyonun yaptığı çalışmalarda hem de Cumhurbaşkanlığında akademisyenler ve hukukçularla yapılan toplantılarda, çocukların işlediği suçların ayrı bir tanım ile ceza hukukuna girmesi tartışılıyor. Böylelikle hem “suça sürüklenen çocuk” ifadesi hukuki bir tanım olmaktan çıkarılarak henüz suçu kesinleşmemiş olan bir çocuğun “yaftalanması” eleştirisi getirilen ifade ortadan kaldırılmış olacak hem de kavram olarak yetişkin olmayan birisinin işlediği suçun hangi kapsamda değerlendirileceği netleştirilecek.

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEYEN CEZASINI ÇEKECEK

Tanım yapıldıktan sonra, işlenen suçlara ve suç işleyenin yaşına göre hangi cezaların verileceği yeniden düzenlenecek. Mevcut yasada yer alan yaş ayrımı biraz daha detaylandırılacak. Kasten adam öldürme gibi ağır cezalık suçları işleyenlere indirim uygulanmayacak.

İŞLENEN SUÇA GÖRE FARKLI İNFAZ YÖNTEMLERİ

Hukukçular, henüz çocuk yaştaki birinin cezaevine girdikten sonra tüm geleceğini kaybedebileceği kaygısını da dikkate alarak çocukların işlediği suçlara verilecek cezalar için farklı infaz modellerinin uygulanmasının şart olduğuna dikkat çekiyor. Bu kapsamda çocuk ıslah evlerinin yapılarının değiştirilmesi, çocuğun rehabilite edilebileceği eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik düzenlemeler de yasaya konulacak. İşlenen suçun niteliğine ve ağırlığına göre bu infaz yöntemleri devreye alınabilecek.

Üç ayrı koldan yürüyen çalışmalar tek bir metin haline getirilerek kısa zamanda kanun teklifi olarak Meclis’e sunulacak.