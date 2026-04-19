Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul açıklarındaki Panama bandıralı bir gemiye ortak operasyon düzenledi. Titizlikle yürütülen aramalar sonucunda geminin gizli bölmelerine saklanmış 106 kilogram kokain ele geçirildi.
Piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlenen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Üç kritik kurumun iş birliğiyle gerçekleştirilen bu baskın, zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin en güncel halkası oldu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?