İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul\'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
19.04.2026 00:40
İstanbul\'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da Panama bandıralı bir gemiye jandarma, sahil güvenlik komutanlığı MİT ortaklaşa operasyon düzenledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 106 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul açıklarındaki Panama bandıralı bir gemiye ortak operasyon düzenledi. Titizlikle yürütülen aramalar sonucunda geminin gizli bölmelerine saklanmış 106 kilogram kokain ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 500 MİLYON TL

Piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlenen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Üç kritik kurumun iş birliğiyle gerçekleştirilen bu baskın, zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin en güncel halkası oldu.

Son Dakika Güncel İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 00:52:35.
SON DAKİKA: İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
