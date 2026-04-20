Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
20.04.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala FIFA ile New Jersey yönetimi arasında, trenle yapılacak ulaşımdaki bilet fiyatları tartışma konusu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası’na doğru geri sayım sürerken, dev organizasyonun kalbi sayılan New York – New Jersey hattında sular durulmuyor. Final maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanan MetLife Stadium, şu sıralar sporun değil, FIFA ile yerel yönetim arasındaki sert "maliyet ve ulaşım" krizinin odağında.

New York'taki Pennsylvania İstasyonu'ndan Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak New Jersey Stadı'na 13 dolarlık gidiş-dönüş biletinin turnuva sırasında 150 dolara çıkarılması yönündeki görüşmelerin basına sızması tartışmalara yol açtı.

New Jersey’nin ulaşım kurumu NJ Transit, 8 maça ev sahipliği yapacak 82 bin kişi kapasiteli stada sefer düzenleme, olası aksamaları hesaplamanın kuruma maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolara ulaşacağını savunuyor.

''ULAŞIM BEDELİNİ FIFA ÖDEMELİ''

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, tren biletlerindeki artışın arkasında durarak, "Bu faturayı yıllar boyu New Jersey yolcularının üzerine yıkmayacağım, bu adil değil. Ulaşım bedelini FIFA ödemeli, eğer ödemezlerse New Jersey yolcularının sömürülmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

FIFA ise 2018'de imzalanan ev sahibi şehir sözleşmesinde maç günleri ücretsiz ulaşım maddesinin yer aldığını, ancak 2023'te bu maddenin "tüm bilet ve akreditasyon sahipleri, maç günlerinde stada ulaşım maliyetini kendileri karşılayacak" şeklinde revize edildiğine dikkat çekiyor. Boston'da da turnuva sırasında stada giden tren seferlerinin fiyatı 20'den 80 dolara çıkarılmıştı.

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu

22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:26
Rusya’da 30 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 30 İsrailli gözaltına alındı
22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 23:01:48. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.