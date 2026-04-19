Sultanlar Ligi\'nde şampiyon VakıfBank

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

SULTANLAR LİGİ ŞAMPİYONU VAKIFBANK

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

TOPLAMDA 15. ŞAMPİYONLUK

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı. VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

GUIDETTI İLE LİGDE 9, TOPLAMDA 31. ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.

KARŞILAŞMAYI BAKAN BAK DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçını takip etti. Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile izledi.