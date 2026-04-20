1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat - Son Dakika
1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat
20.04.2026 15:22
1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat
Sakarya’da Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 450 kilogram ağırlığındaki tosun dikkat çekiyor. 950 bin TL değer biçilen hayvan için yetiştiricisi, satıştan ziyade büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Satılmazsa bizde kalacak, hedefimiz 2 buçuk ton" dedi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar görücüye çıkarken, Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde yetiştirilen dev tosun iri yapısıyla öne çıktı. Üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşan Demir ailesinin yetiştirdiği hayvanın bakımının özenle yapıldığı ve kendisi için özel bir alanda tutulduğu belirtildi. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama 165 bin TL ile 325 bin TL arasında değiştiği kentte, 950 bin TL değer biçilen tosun fiyatıyla dikkat çekerken, yetiştiricisi satış konusunda aceleci olmadıklarını ifade etti.

"SATILSIN SİTEMİYORUZ"

Besi çiftliği sahibi Barış Demir, "Yaklaşık kurban zamanı 1 ton 550 kilogram olmasını bekliyoruz. Birkaç arkadaşımıza söyledik ama bu sene çokta satılsın istemiyoruz. Belki bir dahaki sene bu hayvanı 2 buçuk ton yapma arzumuz var. Sadece birkaç arkadaşımıza söyleyelim nasibi varsa satılacak yoksa zaten kalacak. Aslında biz alım yaparken hayvanların genetiğinde en iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat bu tarz iri hayvanlar doğduğundan beri bizde oluyor. Çünkü o alışma süreci çok önemli doğumdan sonra birkaç tane daha işletme dolaşırsa o hayvanın gelişimini etkiler. Kendi işletmenizde doğan hayvanların gelişme oranı çok hızlı ve doğru oluyor" dedi.

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

"BENİM GÖZÜMDE DEĞERİ ÇOK FAZLA"

Hayvanların besinleriyle alakalı konuşan Demir, "Bizim kendimize ait bir reçetemiz var ve benim kardeşim veteriner hekim bu hususta bizlere katkısı çok. Hayvanın beslenmesiyle alakalı ülke ülke gezdik ve birkaç puzzle birleştirerek iyi bir neticeye vardığımızı düşünüyoruz. Bu fiyatlandırma aslında gönül esasına dayalı bir durum insanlar kurbanı alırken içine sinmesi ve sevmesi gerekiyor. Bu hayvanımızda lüks bir kurbanlık olmuş oluyor. Aslında bu hayvana fiyat biçmek istemiyoruz benim gözümde değeri çok fazla ama 950 bin lira düşünüyoruz. Bu hayvan tek başına bir padokta yaşıyor ve yanına farklı hayvan yanına almıyoruz. Diğer hayvanlara oranla hemen hemen iki kat yemek yiyor. Bu hayvana canımızın istediği gibi bakabiliyoruz" diye konuştu.

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

Hayvancılık konusunda konuşan Demir, "Hayvancılık bu ülkede en stratejik mesleklerden bir tanesi. Tarım ve hayvancılığın yok olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Belki destek yapılıyor ama çok daha fazla yapılması gerekiyor. İnsanları özellikle gençleri bu işe teşvik etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi biz bu işe teşvik etmediğimiz sürece bu meslek kaybolmaya hazır" şeklinde konuştu. 

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

Son Dakika Yaşam 1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    1.500kg büyük yakan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
“Amerikan silahlarını siz mi çaldınız” sorusuna Talabani’den yanıt “Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?” sorusuna Talabani’den yanıt
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
Bayern Münih nisan ayında şampiyon Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Arsenal’i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı Arsenal'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
SON DAKİKA: 1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat - Son Dakika
