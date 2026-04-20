Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da kaybolan kadın, sosyal medya filtrelerinin kurbanı oldu. Grecia Orantes, filtreli fotoğraflar yüzünden tanınmadı ve 4 gün boyunca arandı. Polis, gerçekçi fotoğrafların kullanılması gerektiğini vurguladı. Özetle, sosyal medya filtreleri hayati durumlarda tehlike oluşturabilir.

Meksika’da günlerdir her yerde aranan kayıp bir kadının hikayesi, polisi ve halkı şaşkına çeviren bir skandalla son buldu. 30 yaşındaki Grecia Guadalupe Mendoza Orantes sağ salim bulundu ancak operasyonun bu kadar uzun sürmesinin arkasındaki neden dünya basınında gündem oldu: Aşırı sosyal medya filtreleri yüzünden sokakta kimse onu tanıyamadı!

Olay, 12 Nisan Pazar günü Grecia’nın silahlı bir grup tarafından kaçırıldığına dair görgü tanıklarının ifadesiyle başladı. Meksika polisi ve Eyalet Arama Komisyonu, genç kadını bulmak için adeta seferberlik ilan etti. Şehrin her köşesi, internet siteleri ve sosyal medya mecraları Grecia’nın fotoğraflarıyla donatıldı. Ancak bir sorun vardı; kullanılan tüm fotoğraflar kadının sosyal medya hesaplarındaki yoğun filtreli, pürüzsüz ve üzerinde oynanmış kareleriydi.

Polis ekipleri dört gün boyunca her ipucunu değerlendirdi ancak halktan beklenen "Onu burada gördüm" ihbarı bir türlü gelmedi. Sonunda genç kadın bir otoyol kenarında canlı olarak bulundu. Operasyonun ardından yetkililerden gelen itiraf ise tokat gibiydi: "Elimizdeki fotoğraflar gerçek haliyle o kadar alakasızdı ki, insanlar yanından geçse bile onun kayıp ilanındaki kadın olduğunu anlayamadı."

Arama komisyonu, "Eğer ilanlarda doğal ve gerçekçi fotoğraflar kullanılsaydı, bu arama saatler içinde bitebilirdi" diyerek dijital dünyanın hayati durumlardaki tehlikesine dikkat çekti.

Olayın detaylarının sızmasıyla birlikte internet dünyası da ayağa kalktı. Kayıp kadının kurtulmasına sevinen kullanıcılar, bir yandan da hayati durumlarda "gerçeklikten kopmanın" bedelini sorgulamaya başladı. Birçok kullanıcı, "Filtreler bizi sadece güzel göstermiyor, aynı zamanda görünmez kılıyor" diyerek durumu özetledi.

Grecia’nın kaçırılma olayının, bölgedeki kanlı bir bar baskınıyla bağlantılı olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Genç kadın hayatta kalsa da, bu olay sosyal medya filtrelerinin masum bir eğlenceden, polisiye bir engele nasıl dönüşebileceğinin en çarpıcı örneği olarak tarihe geçti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
“Amerikan silahlarını siz mi çaldınız” sorusuna Talabani’den yanıt “Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?” sorusuna Talabani’den yanıt

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:20:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.