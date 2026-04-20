Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Meksika’da günlerdir her yerde aranan kayıp bir kadının hikayesi, polisi ve halkı şaşkına çeviren bir skandalla son buldu. 30 yaşındaki Grecia Guadalupe Mendoza Orantes sağ salim bulundu ancak operasyonun bu kadar uzun sürmesinin arkasındaki neden dünya basınında gündem oldu: Aşırı sosyal medya filtreleri yüzünden sokakta kimse onu tanıyamadı!

Olay, 12 Nisan Pazar günü Grecia’nın silahlı bir grup tarafından kaçırıldığına dair görgü tanıklarının ifadesiyle başladı. Meksika polisi ve Eyalet Arama Komisyonu, genç kadını bulmak için adeta seferberlik ilan etti. Şehrin her köşesi, internet siteleri ve sosyal medya mecraları Grecia’nın fotoğraflarıyla donatıldı. Ancak bir sorun vardı; kullanılan tüm fotoğraflar kadının sosyal medya hesaplarındaki yoğun filtreli, pürüzsüz ve üzerinde oynanmış kareleriydi.

Polis ekipleri dört gün boyunca her ipucunu değerlendirdi ancak halktan beklenen "Onu burada gördüm" ihbarı bir türlü gelmedi. Sonunda genç kadın bir otoyol kenarında canlı olarak bulundu. Operasyonun ardından yetkililerden gelen itiraf ise tokat gibiydi: "Elimizdeki fotoğraflar gerçek haliyle o kadar alakasızdı ki, insanlar yanından geçse bile onun kayıp ilanındaki kadın olduğunu anlayamadı."

Arama komisyonu, "Eğer ilanlarda doğal ve gerçekçi fotoğraflar kullanılsaydı, bu arama saatler içinde bitebilirdi" diyerek dijital dünyanın hayati durumlardaki tehlikesine dikkat çekti.

Olayın detaylarının sızmasıyla birlikte internet dünyası da ayağa kalktı. Kayıp kadının kurtulmasına sevinen kullanıcılar, bir yandan da hayati durumlarda "gerçeklikten kopmanın" bedelini sorgulamaya başladı. Birçok kullanıcı, "Filtreler bizi sadece güzel göstermiyor, aynı zamanda görünmez kılıyor" diyerek durumu özetledi.

Grecia’nın kaçırılma olayının, bölgedeki kanlı bir bar baskınıyla bağlantılı olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Genç kadın hayatta kalsa da, bu olay sosyal medya filtrelerinin masum bir eğlenceden, polisiye bir engele nasıl dönüşebileceğinin en çarpıcı örneği olarak tarihe geçti.