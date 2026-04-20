ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner’e "ABD ziyaretinden sonra Türkiye’ye dönmeyi zorunlu kılacak bağlara sahip olmadığı” gerekçesiyle vize verilmedi.

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, ABD vize başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak ABD ziyaretinden sonra Türkiye’ye dönmeyi zorunlu kılacak bağlara sahip olmadığının gerekçe gösterilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Yaşadıklarını X platformundan kamuoyu ile paylaşan Metiner’in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Metiner, ilk açıklamasında yaşadığı süreci şöyle anlattı: "20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı ve işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım. 

"45 DAKİKA BEKLETTİLER"

Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. 'Milletvekili misiniz?' dedi. ‘Ayrıca gazeteciniz’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Bekler misiniz?’ dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. ‘Oturma yerinde bekler misiniz?’ dedi. ‘Biz sizi çağıracağız.’ Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler.

"BU ŞEKİLDE BEKLETİLMEM ONUR KIRICI"

Kalkıp bankodaki görevliye gittim. ‘Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum’ dedim. Sağ olsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kağıt vererek ilettiler.”

PAYLAŞIMINI KALDIRDI 

Metiner, ikinci paylaşımında Dışişleri Bakanlığı’nın kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığımızdan aradılar. Gerekli hassasiyeti gösterdiler. Onlara çok teşekkür ederim. ABD'nin bu yanlış tutumuna dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımım amacına ulaştığı için, o paylaşımlarımı kaldırma ihtiyacı hissettim" dedi ve paylaşımlarını sildi.

Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Orada da güven duymuyorlar. 13 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:03:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.