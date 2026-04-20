Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor

20.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Valiliği kent genelinde salı akşamından itibaren yağış beklendiğini, yağışın çarşamba günü yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiğini, sıcaklığın da 4-6 derece civarına düşebileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kent genelinde yağışlı hava beklendiğini açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre; ilimizde geneli yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecektir. Yağışların çarşamba (22.04.2026) günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin perşembe (23.04.2026) günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir.

SICAKLIK ÇARŞAMBA DÜŞECEK, CUMA MEVSİM NORMALLERİ DÜZEYİNE ÇIKACAK

Sıcaklıkların; çarşamba (22.04.2026) günü mevsim normallerinin 4 ila 6°C altına düşeceği, cuma (24.04.2026) günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir. Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 15:17:21. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.