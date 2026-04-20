İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kent genelinde yağışlı hava beklendiğini açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre; ilimizde geneli yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecektir. Yağışların çarşamba (22.04.2026) günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin perşembe (23.04.2026) günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir.

SICAKLIK ÇARŞAMBA DÜŞECEK, CUMA MEVSİM NORMALLERİ DÜZEYİNE ÇIKACAK

Sıcaklıkların; çarşamba (22.04.2026) günü mevsim normallerinin 4 ila 6°C altına düşeceği, cuma (24.04.2026) günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir. Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."