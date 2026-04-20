Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü

20.04.2026 15:08  Güncelleme: 15:09
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde alg patlaması yaşandı, bazı kesimlerde deniz turuncu renge döndü. Uzmanlar, mevsimsel etkenlerden kaynaklandığını ve olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahili kıyılarındaki görüntü vatandaşları tedirgin etti.

TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ

Bölgede önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması sonucu alg patlaması yaşandı. Denizin rengi bazı kesimlerde turuncu renge döndü. 

UZMANLARDAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Uzmanlar, alg patlamasının mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti. Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yapan Orhan Çebi, "Bu renk değişimi her sene bu mevsimlerde oluyor. Bu da açıklamalara göre planktonlarından oluşan bir renk değişimi, iki, üç gün belirli kısımlarda oluyor sonra kayboluyor" dedi.

Kaynak: DHA

