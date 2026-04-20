Fenerbahçe Stadı\'nın yanındaki inşaatta çökme yaşandı

Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nun karşısındaki konut inşaatında bugün büyük bir tehlike atlatıldı.
Yapımı süren inşaatın temel kazı çalışmaları sırasında, alanı çevreleyen istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. İstinat duvarıyla beraber işçilerin kaldığı konteyner de boşluğa düştü. Çökme anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla anbean olarak kaydedildi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda belediye ve emniyet ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, çökme sırasında duvarın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Ancak çevredeki vatandaşların gürültüyle birlikte büyük bir panik yaşadığı görüldü.
