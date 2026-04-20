Seray Kaya, \'Sultana\' filminin setinde sınırları zorladı

Yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in yaptığı, senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı “Sultana” filmi, önceki akşam 45. İstanbul Film Festivali kapsamında Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda ilk kez gösterildi.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen’in yer aldığı filmde; Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Nur Sürer de rol alıyor.

HAYRANLARI ARASINDAN GEÇTİLER

Film ekibi, galaya İstiklal Caddesi’nde toplanan yoğun hayran kalabalığı arasından yürüyerek katıldı. Oyunculara gösterilen ilgi dikkat çekerken, etkinlik renkli anlara sahne oldu.

KARANLIK ATMOSFERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

“Sultana”, sert ve karanlık atmosferiyle izleyiciyi kadınlar arasındaki güç mücadelelerinin merkezine taşıyor. Film, festivaldeki ilk gösterimiyle sinema dünyasında merak uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Öte yandan filmin hazırlık sürecine ait yeni bir video da paylaşıldı. Seray Kaya’nın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.