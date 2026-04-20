Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik konusunu yeniden gündemine aldı. Artan endişeler sonrası birçok okul, sosyal medya hesapları ve WhatsApp grupları üzerinden velileri bilgilendirerek yeni kurallarını duyurdu.

ÜNİFORMA VE RANDEVU SİSTEMİ GELDİ

İlkokuldan liseye kadar birçok okulu kapsayan düzenlemelerle birlikte bazı okullarda üniforma zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Veliler için randevu sistemi aktif hale getirilirken, öğrencilerin okula giriş-çıkış saatleri de yakından takip edilecek. Öğrencilerin geç kalması ya da erken çıkması durumunda velilere anlık bilgilendirme yapılacak.

ÖĞLE ARASINDA OKULDAN ÇIKIŞ YASAKLANDI

Bazı okullar, öğrencilerin velinin izni olmadan okuldan çıkamayacağını duyurdu. Velilerin ise okul içerisinde serbest şekilde dolaşmasına izin verilmeyecek, yalnızca belirlenen “Veli Bekleme Alanı” kullanılabilecek. Tam gün eğitim veren bazı okullar ise öğle arasında okuldan çıkışı tamamen yasakladı.

ARAMALAR ARTACAK, DİSİPLİN SERTLEŞİYOR

Okullarda güvenlik aramaları sıklaştırılırken, suç unsuru taşıyan öğrenciler hakkında anında disiplin işlemi uygulanacağı belirtildi. Rahatsızlanan ya da izin almak isteyen öğrencilerin velileri okula gelmeden çıkış yapamayacağı vurgulandı.

METAL DEDEKTÖR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bazı okulların girişlere metal dedektör sistemi kurmaya hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca çanta, kıyafet ve dijital cihaz kontrolleri daha titiz yapılacak. Kurallara uymayan öğrencilerin velilerine bildirim yapılacak ve gerekli durumlarda yasal süreç başlatılacak.

ZİYARETÇİ KISITLAMASI VE EKRAN UYARISI

İlkokul ve ortaokullarda zorunlu durumlar dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek. Okul yönetimleri ayrıca velilere dijital cihazlar konusunda da uyarılarda bulundu. Açıklamalarda, “Ekranlar üzerinden tehlike evimizin içine kadar geldiği için evlat nöbeti tutmamız gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Okullar, ailelerin çocuklarını şiddet içerikli haberlerden uzak tutması ve dijital içeriklere karşı daha dikkatli olması gerektiğini de vurguladı.