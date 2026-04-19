Mustafa Varank\'tan şampiyonluk pozu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında kendi sahasında Somaspor’u ağırlayan Bursaspor rakibini 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi

MUSTAFA VARANK'IN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 1’inci Lig’e yükselen Bursaspor’un şampiyonluğunu tribünde kutladı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Varank, Bursa iş ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte yeşil-beyazlı taraftarların arasında çektiği özçekim ile şampiyonluk sevincine ortak oldu.