Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar

Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel\'in ifadesinde yeni detaylar
19.04.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel\'in ifadesinde yeni detaylar
Haber Videosu

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 2020’den bu yana kayıp olmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Cinayet ve tecavüz suçlamalarını reddeden Sonel, "Gülistan’ı şahsen tanımam, ismini olaydan sonra duydum. Tecavüz iddiası iğrenç bir iftiradır; ismimin bu olayla yan yana gelmesi zoruma gidiyor" dedi. Silah iddialarına ise "Airsoft hobim var, ateşli silahım yok" savunmasını yaptı.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, jandarmadaki ifadesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. 

Sonel, hakkındaki iddiaları reddederek, "Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde, herhangi bir sürede görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişimim olmadı. Bu tecavüz olayı varsa yapan kişi aşağılık birisidir. Benim de bir kız kardeşim var, böyle bir itham ile adımın yan yana gelmesi çok zoruma gidiyor" dedi.

"İSMİNİ KAYBOLDUKTAN SONRA DUYDUM"

Gülistan Doku ile herhangi bir bağı olup olmadığı sorulan Sonel, maktulü tanımadığını savundu. İfadesinde, "Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım. Kayıp haberlerine kadar ismini bile duymadım. Benim bildiğim kadarıyla arkadaş grubumdan hiç kimse de onu tanımazdı" ifadelerini kullandı. Ayrıca iletişim araçlarıyla ilgili iddialara değinen Sonel, "patates hat" olarak tabir edilen illegal hatları kullanmadığını, çocukluğundan beri aynı numarayı kullandığını belirtti.

"SİLAH DEĞİL, AİRSOFT HOBİSİ"

Arkadaşı Umut Altaş'ın "Türkay yanımda silah çıkartarak birini vurduğunu söyledi" şeklindeki beyanlarına yanıt veren Sonel, ateşli silahı olmadığını iddia etti. Sonel, "Bana Airsoft (boncuk atan silah sporu) hobisini o dönemki MİT müdürünün oğlu Oğulcan öğretmişti. Bu sporda kullanılan faturası mevcut, boncuk atan silahlarım var. Evin bahçesinde oynadığımıza dair fotoğraflar ve videolar telefonumda kayıtlıdır. Umut ile aramızda silahla birini vurma üzerine bir konuşma geçmedi" dedi.

BAZ KAYITLARI VE HATIRLANMAYAN GÖRÜŞMELER

Soruşturma dosyasında yer alan daraltılmış baz raporlarında Gençlik Merkezi binasında olduğunun tespit edilmesi üzerine Sonel, "Aradan çok zaman geçtiği için bir fikrim yok, büyük ihtimalle gitmemişimdir. Genelde kütüphaneye giderdim" savunmasını yaptı. Diğer şüphelilerle yaptığı telefon görüşmelerinin içeriği sorulduğunda ise sürenin uzunluğu nedeniyle görüşme detaylarını (sınav, oyun, doğum günü vb.) hatırlamadığını dile getirdi.

"GEBELİK VE TECAVÜZ İDDİALARI İĞRENÇ"

Hakkındaki bir kadını hamile bıraktığı yönündeki tanık beyanlarını "İspatlasınlar, böyle bir şey söz konusu olamaz" diyerek reddeden Sonel, tecavüz iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Gizli tanığın beyanındaki olayla hiçbir ilgim yoktur. Bu konu çok korkunç ve iğrenç bir durumdur. Duydukça midem bulanıyor ve tiksiniyorum. Ben de bir üniversite öğrencisiyim, çevrem ve komşularım var."

"DOKU AİLESİNE KIZMIYORUM, EMPATİ YAPIYORUM"

İfadesinin sonunda Gülistan Doku'nun ailesine yönelik mesajlar veren Mustafa Türkay Sonel, "Umarım gerçekler en kısa zamanda ortaya çıkar. Gülistan’ın gözü yaşlı annesinin bir damla gözyaşına kurban olurum. Doku ailesine kızmıyorum çünkü acıları var, onlarla empati yapıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, 3. Sayfa, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 17:50:36. #7.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.