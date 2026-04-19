Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbol sahalarında ender görülen bir ana tanıklık edildi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katılan milli yıldız İrfan Can Kahveci, Corendon Alanyaspor ağlarına muhteşem bir gol attı.

KÖŞE VURUŞUNDAN NEFİS BİR GOL

Mücadelenin 60. dakikasında Kasımpaşa, kazandığı köşe vuruşuyla aradığı golü buldu. Topun başına geçen İrfan Can, sağ kanattan kullandığı kavisli vuruşla meşin yuvarlağı doğrudan uzak köşeye gönderdi. Kalecinin çaresiz kaldığı anlarda top ağlarla buluşurken, bu muazzam gol tribünleri de ayağa kaldırdı.

