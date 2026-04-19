Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer olan İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde köşe vuruşundan harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbol sahalarında ender görülen bir ana tanıklık edildi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katılan milli yıldız İrfan Can Kahveci, Corendon Alanyaspor ağlarına muhteşem bir gol attı. 

KÖŞE VURUŞUNDAN NEFİS BİR GOL

Mücadelenin 60. dakikasında Kasımpaşa, kazandığı köşe vuruşuyla aradığı golü buldu. Topun başına geçen İrfan Can, sağ kanattan kullandığı kavisli vuruşla meşin yuvarlağı doğrudan uzak köşeye gönderdi. Kalecinin çaresiz kaldığı anlarda top ağlarla buluşurken, bu muazzam gol tribünleri de ayağa kaldırdı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin o golü:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:29:23. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.