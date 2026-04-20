Sincan'daki Boya Fabrikası Yangını 2 Saatlik Müdahaleyle Söndürüldü: 1 Kişi Kayıp, 1 Yaralı

(ANKARA) – Ankara Sincan'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi. Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 kişinin kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Sincan ilçesi Alcı Mahallesi'nde bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangın saat 08.40 sıralarında, Kardelen Boya isimli fabrikada başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları hızla tahliye edildi. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldiği belirtildi, yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın ihbarının ardından, ASO 2-3 İtfaiye İstasyonu olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin saat 08.50'de müdahaleye başladığı, ardından Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent istasyonlarından takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Olay yerinde toplam 6 itfaiye aracı ve 20 personel yangına müdahale etti.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali Şahin: 1 kişi kayıp

Olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, 1 kişinin dumandan etkilendiğini, 1 kişinin ise yaralandığını belirtti. Vali Şahin ayrıca 1 kişinin kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.