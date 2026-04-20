12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

2014 yılında Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli Köyü’nde HES projesine karşı düzenlenen protestoya ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Görüntülerde, henüz 14 yaşında olan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın da babası ve köy halkıyla birlikte eylemde yer aldığı görüldü.

ÇOCUK YAŞTA MÜCADELE VERDİ

Bugün sahadaki performansı, hırsı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz’ın, çocuk yaşlarda da memleketine sahip çıkan bir karakter sergilediği ortaya çıktı. Yılmaz’ın köy halkıyla birlikte protestoda bulunması sosyal medyada da ilgi gördü.

İşte o anlardan kareler;