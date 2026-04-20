Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

20.04.2026 11:01
Japonya'nın Aomori idari bölgesinde ilk ölçümlere göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japon medyası ilk tsunami dalgalarının görülmeye başladığını aktarırken, uzmanlar dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Japonya’nın kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

3 METREYE KADAR DALGA UYARISI

Ulusal yayın kuruluşu NHK’nin aktardığına göre, Iwate Prefektörlüğü ve Hokkaido’da tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara derhal yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.

DALGALARIN ART ARDA GELEBİLECEĞİ UYARISI

Japonya’dan yapılan resmi açıklamada, tsunami dalgalarının kıyılara ulaşmaya başladığı ve birden fazla dalganın gelebileceği belirtildi. Dalgaların beklenenden erken ya da geç ulaşabileceği ve tahmin edilenden daha yüksek olabileceği vurgulandı.

HALKA ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulması gerektiğini belirterek, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınması gerektiğini duyurdu. Olası hasarın tespiti için ekiplerin teyakkuza geçtiği açıklandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:24:20. #7.12#
