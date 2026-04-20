Japonya\'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya’nın kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Ulusal yayın kuruluşu NHK’nin aktardığına göre, Iwate Prefektörlüğü ve Hokkaido’da tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara derhal yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.
Japonya’dan yapılan resmi açıklamada, tsunami dalgalarının kıyılara ulaşmaya başladığı ve birden fazla dalganın gelebileceği belirtildi. Dalgaların beklenenden erken ya da geç ulaşabileceği ve tahmin edilenden daha yüksek olabileceği vurgulandı.
Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulması gerektiğini belirterek, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınması gerektiğini duyurdu. Olası hasarın tespiti için ekiplerin teyakkuza geçtiği açıklandı.
