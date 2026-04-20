Japonya\'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya’nın kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

3 METREYE KADAR DALGA UYARISI

Ulusal yayın kuruluşu NHK’nin aktardığına göre, Iwate Prefektörlüğü ve Hokkaido’da tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara derhal yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.

DALGALARIN ART ARDA GELEBİLECEĞİ UYARISI

Japonya’dan yapılan resmi açıklamada, tsunami dalgalarının kıyılara ulaşmaya başladığı ve birden fazla dalganın gelebileceği belirtildi. Dalgaların beklenenden erken ya da geç ulaşabileceği ve tahmin edilenden daha yüksek olabileceği vurgulandı.

HALKA ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulması gerektiğini belirterek, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınması gerektiğini duyurdu. Olası hasarın tespiti için ekiplerin teyakkuza geçtiği açıklandı.