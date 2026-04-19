Kasımpaşa\'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0 kazandı.

İRFAN CAN KORNERDEN ATTI

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İrfan Can, doğrudan kaleyi düşünerek topu uzak köşeden ağlara yollamayı başladı.

LİGDE KALMA YOLUNDA ÖNEMLİ 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 31 puana yükselerek küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açtı. Alanyaspor ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.